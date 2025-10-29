美韓就貿易協議達共識　韓方公布細節　汽車關稅降至15%

美國與韓國10月29日分別表示就貿易協議達成共識，據韓方官員公布細節指，美國對韓國汽車的關稅將降至15%。韓國又透露，在韓對美投資3500億美元（2.73萬億港元）項目中，韓方將以現金投資的方式投資2000億美元（1.56萬億港元），1500億美元（1.17萬億港元）用於造船合作。



2025年10月29日，韓國總統李在明為多名出席APEC峰會的領導人舉行晚宴，包括特朗普（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）29日下午出席在韓國慶州舉行的APEC峰會歡迎晚宴，他被問到與韓國的貿易協議是否達成時，回應稱「我們有，我們有，我們達成協議了。」

若美韓未能達成協議，韓國車廠、鋼鐵製造商要為產品支付25%美國關稅，處於不利地位，因日本早前與美國達成協議後，降至15%關稅。

如今據韓國總統室稱，美韓就關稅具體內容達成協議，韓國總統辦公室政策室長金容范指，美國對韓國汽車的關稅會降至15%。

韓聯社報道，在個別分類的關稅中，美方將對醫藥品等給予最惠國待遇，對飛機零件、仿製藥、美國境內未生產的天然資源實施零關稅，至於在半導體領域，將是與台灣相當、不會處於不利地位的關稅水準，同時，包括大米和牛肉在內的農業市場未會額外開放。

2025年10月29日，韓國總統李在明為多名出席APEC峰會的領導人舉行晚宴，左起為特朗普、新西蘭總理拉克森、李在明（Reuters）

在韓對美投資3500億美元（2.73萬億港元）項目中，韓方將以現金投資的方式投資2000億美元（1.56萬億港元），1500億美元（1.17萬億港元）用於造船合作。每年投資上限為200億美元（1560億港元）。命名為MASGA的美韓造船合作項目將由韓國企業主導推進，除了投資外，還包括擔保。

金容范表示，投資協議有效期截至2029年1月，實際資金投入將長期進行。他稱為提高「回本」可能性，雙方設置多層次安全保障措施，商定僅推進本息可保障、具有商業合理性的項目，並將相關內容寫入諒解備忘錄，然後在本金及利息回收前，雙方按5：5比例分配收益，若預計在20年內無法全額收回本金及利息，收益分配比例可作相應調整。

韓方並稱，預料會在未來2至3天內發布有關美韓協議的情況說明書。