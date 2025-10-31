華府停擺兼斷糧　「反華喉舌」自由亞洲電台29年來首停播新聞

美國政府持續停擺之際，成立29年的「反華喉舌」自由亞洲電台（Radio Free Asia，RFA）宣布，由於聯邦政府停止資助，將於10月31日起全面停止所有新聞製作；這是該電台成立以來首次停播。RFA將逐步關閉海外分社，並裁員支付遣散費。



RFA主席兼行政總裁方貝（Bay Fang）周三在一份聲明中表示：「為了節約有限的資源，並保留在獲得持續資金支持後重啟運營的可能性，自由亞洲電台正在採取進一步措施，以負責任的方式縮減其規模。」

RFA近期因聯邦政府停擺而雪上加霜，面臨資金鏈斷鏈，但RFA同時稱，這次停運是暫時性的，如果資金恢復，將重新運作。

RFA是由美國國會資助，長期向多個亞洲國家提供新聞服務，在眾多議題上，中文版的反華立場尤為顯著，在香港及涉疆、涉藏問題上不斷抹黑炒作。

特朗普重返白宮後，今年3月下令削減美國全球媒體署（USAGM）的預算，旗下的多家美國「喉舌」都受波及，包括美國之音（Voice of America）、RFA、自由歐洲電台/自由電台（RFE/Radio Liberty）、中東廣播網及古巴廣播辦公室。

這些官方支助媒體雖然聲稱宗旨是向世界講述「美國故事」並推廣「自由民主」，但西方意識形態濃厚，近年充當起反華、反俄等輿論戰機器，甚或在全球各地煽動符合美國利益的「顏色革命」。

去年3月，香港通過落實《基本法》第23條，RFA遂關閉了其在香港的辦公室，指本港國安條例引發員工對自身安全憂慮。

特朗普今年1月重返白宮後，該電台成為「美國優先」政策下削減預算的對象，近期又因聯邦政府關門而雪上加霜，面臨資金鏈斷鏈。圖為2025年3月美國華盛頓特區自由亞洲電台辦公室。(Reuters)

「姊妹電台」自由歐洲電台則表示，其新聞服務將會繼續運營，服務遍及東歐、中亞和中東地區。該機構先前已對美國政府提出訴訟。該電台表示，最後一次收到聯邦政府的資助是在去年9月，目前依靠儲備金維持運營，並採取削減成本的措施，如減少與自由工作者的合約、縮減項目以及讓部分員工休帶薪假。