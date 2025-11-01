APEC｜習近平峰會講話全文　提出成立世界人工智能合作組織

亞太經合組織（APEC）峰會11月1日進入第二天會期，中國國家主席習近平在會上發表講話，就推動建立人工智能合作組織、發展綠色低碳等問題提出三項提議。以下為新華社刊登的習近平在會上講話全文。



《共同開創可持續的美好明天 ——在亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議第二階段會議上的講話》

（2025年11月1日，慶州）

中華人民共和國主席 習近平

尊敬的李在明總統，

各位同事：

當前，新一輪科技革命和產業變革深入發展，特別是人工智能等前沿技術快速發展，為人類社會開闢了新前景。同時，世界經濟增長動能不足，全球發展赤字擴大，氣候變化、糧食和能源安全等挑戰加劇。亞太各經濟體應該加強互利合作，把握新機遇，應對新挑戰，共同開創可持續的美好明天。為此，我提3點建議。

一是強化數智賦能，塑造亞太創新發展新優勢。我們要充分發揮新技術的驅動和賦能作用，搶抓數字化、智能化、綠色化機遇，加快培育發展新質生產力。激活數據的基礎資源作用和創新引擎作用，推進數據安全有序流動，加快數字經濟高質量發展。深化技術開源開放合作，創建具有競爭力的開放創新生態。

人工智能對未來發展具有重大意義，應該使之為各國各地區人民造福。我們要以全人類福祉為念，推動人工智能朝著有益、安全、公平方向健康有序發展。中國倡議成立世界人工智能合作組織，希望通過發展戰略、治理規則、技術標準等合作，積極為國際社會提供人工智能公共產品。中方願同亞太經合組織各成員一道，共同提升民眾人工智能素養，彌合亞太地區數字和智能鴻溝。

圖為2025年10月31日，習近平抵達APEC峰會會場，與東道主韓國總統李在明握手。（Reuters）

二是堅持綠色低碳，打造亞太可持續發展新範式。綠水青山就是金山銀山。我們要本著對子孫後代負責的態度，加強各經濟體綠色發展戰略對接，促進優質綠色技術和產品自由流通，加快推動發展方式綠色低碳轉型，積極應對氣候變化。切實履行共同但有區別的責任，敦促發達經濟體向發展中經濟體持續提供必要的資金、技術、能力建設等方面支持。

中國自5年前宣佈碳達峰碳中和目標以來，已經建成全球最大、發展最快的可再生能源體系，新能源汽車、鋰電池、光伏等產業蓬勃發展。中國已經提交應對氣候變化2035年國家自主貢獻目標，將全面實施碳排放總量和強度雙控制度。中方捐資設立亞太經合組織數字化綠色化轉型子基金，將繼續落實清潔能源、綠色轉型相關倡議。

三是落實普惠共享，展現亞太包容發展新氣象。我們要堅持人民至上，加強政策溝通、經驗分享、務實合作，全面落實聯合國2030年可持續發展議程，攜手消除貧困，促進亞太全體人民共同富裕。充分發揮亞太經合組織開展經濟技術合作的傳統優勢，推動亞太經濟體率先試行世貿組織《電子商務協定》，深化中小企業發展、人力資源開發、糧食安全、能源轉型、衛生健康等合作，助力發展中經濟體實現平衡發展。

今年，韓國提出應對人口結構變化合作倡議，這有助於促進亞太包容發展。中國將加快完善覆蓋全人群、全生命周期的人口服務體系，大力發展銀發經濟，促進人口高質量發展。中方將推動落實人工智能助力衛生健康、提升女性數字素養等倡議，讓更多合作成果惠及亞太地區人民。

「孤舉者難起，眾行者易趨。」中方願同各方一道，堅持創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，攜手構建亞太共同體。

謝謝大家！