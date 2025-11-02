大埃及博物館開幕　館藏約10萬件文物　料每年吸引500萬遊客

大埃及博物館11月1日正式開幕，這座耗時20年才建成，被譽為世界上最大的考古博物館之中，共收藏約10萬件在埃及史上不同時期製造、涵蓋約七千年歷史的珍貴文物。館方預料每年將吸引500萬遊客，公眾自11月4日起可預約參觀，外國成年人遊客門票價格為1450埃及鎊（約239港元）。



這座博物館中較受注目的展品是由法老王圖坦卡門陵墓中發掘的5500件珍貴陪葬品，包括圖坦卡門精美的黃金面具、寶座及戰車，其中約1800件是自陵墓於1922年被發現後，首度集中展出。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在開幕儀式上說，博物館是埃及人智慧的活現證明，埃及正在為這個古老國家的現在與未來編寫故事新篇章。

博物館耗資約12億美元建成，佔地50萬平方米，相當於70個足球場的尺寸，外牆覆蓋有象形文字和切割成三角形的半透明雪花石膏，入口呈金字塔形。

博物館的建造計劃最早於1992年穆巴拉克（Hosni Mubarak）總統執政期間提出，旨在推動當地旅遊業發展，並於2005年開始建造，曾受到阿拉伯之春運動、新冠疫情及鄰國戰亂等因素阻礙。儘管博物館在去年10月部份開放，並預定在今年7月正式開幕，但因戰爭而推遲。