新研究發現新冠疫苗有助抗癌　肺癌患者壽命延長近一倍

科學期刊《自然》（Nature）近期刊登的一項研究顯示，mRNA新冠疫苗有助於延長部分癌症患者壽命，可能成為一種新的癌症免疫治療工具，推動抗癌治療發展。



通過分析逾1000多名患有肺癌和黑色素瘤（Melanoma，死亡率最高的一種皮膚癌）醫療記錄，來自美國德州安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）和佛羅里達大學的研究人員發現，患有某種特定肺癌並接種mRNA新冠疫苗的患者中位生存期達到37個月，幾乎是未接種患者生存期（21個月）的兩倍。

在患黑色素瘤的患者中，沒有接種疫苗的患者中位生存期為27個月，而接種疫苗的患者由於壽命顯著延長，以至於研究人員無法計算中位生存期。

輝瑞疫苗：圖為路透社發布日期為3月19日的設計圖片，顯示一瓶輝瑞新冠疫苗。（Reuters）

研究指出，mRNA新冠疫苗增強了人體免疫系統，讓患者壽命得以延長，而在癌症治療開始後100天內接種疫苗的人壽命延長的機率更高。

其中一位研究人員、來自安德森癌症中心的放射腫瘤學家Adam Grippin表示，mRNA新冠疫苗就像警報器一樣，「激活整個身體的免疫系統」，在腫瘤內部也能產生抗癌反應。

Grippin表示，研究結果令人激動，但仍然有待第三階段臨床試驗確認，研究人員希望能在今年年底前開始招募第三階段的患者。