英國火車持刀襲擊案｜32歲男子被捕　面對10項企圖謀殺罪

英格蘭東部一列前往倫敦的火車於11月1日發生的持刀傷人案，一名32歲英國公民被捕。當局在3日起訴他包括企圖謀殺在內的多項控罪。



天空新聞報道，被捕疑犯為32歲的威廉斯（Anthony Williams），來自彼德堡（Peterborough），事發前於當地登上涉事列車。他被控10項企圖謀殺、1項身體傷害及1項擁有帶刃物件罪。至於另一名35歲倫敦男子一度被捕，但調查人員認為他沒有涉案，因此已經獲釋。

圖為2025年11月2日，在英國劍橋郡亨丁頓（Huntingdon）的火車站，鑑識人員續在持刀襲擊案現場調查。（Reuters）

英國警方指，這宗持刀攻擊案共導致11人送院，案件不涉恐怖攻擊。 而截至3日，至少有4名傷者出院。至於仍然留院的傷者中，包括一名試圖阻止疑犯的火車乘務員，他目前情況危殆但穩定。當局在查看列車的閉路電視後認為，該乘務員行為英勇。

警方表示，在現場找到一把刀，目前正在努力調查疑犯背景，以及其行兇前行動。內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）稱對事件深感悲痛，並敦促民眾不要對此事件進行猜測。

英國劍橋郡一列火車11月1日晚發生持刀襲擊案，多人傷，2人被捕。警方法證人員事發後到亨丁頓站調查。（天空新聞截圖）

據目擊者透露，事發列車原定在晚上6時25分由唐卡士打（Doncaster）前往倫敦國王十字站（King's Cross），在駛離彼德堡（Peterborough）約10分鐘後，有乘客使用緊急召喚系統，爭相拚死逃命，亦有乘客躲在洗手間內。

另一名目擊者稱目睹多名乘客負傷走到自己身處的車廂，而在列車抵達亨丁頓站後，乘客疏散下車，但其中一名疑犯亦走到月台揮舞大刀，之後遭警員以電槍制服。