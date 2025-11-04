朝鮮最高人民會議前委員長金永南逝世　終年97歲

央視11月4日報道，朝鮮最高人民會議常任委員會前委員長金永南於當地時間11月3日因病逝世，享年97歲。朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩11月4日淩晨前往靈柩前弔唁，表示深切哀悼。據悉，朝鮮將為金永南舉行國葬。



圖為2018年2月10日，朝鮮最高人民會議常任委員會委員長金永南抵達韓國，觀賞2018年平昌冬奧的首日賽事，身旁為朝鮮領袖金正恩的妹妹金與正。 （Getty Images）

金永南曾先後在金日成、金正日和金正恩領導下擔任要職，包括曾任朝鮮外長15年，並在1998年改任最高人民會議常任委員會委員長，直至2019年退休。由於憲法規定，最高人民會議是朝鮮的最高權力機關，常委會委員長亦負責接受外國使節國書，因此金永南是對外名義上的國家元首。

圖為2018年2月11日，朝鮮最高人民會議常任委員會委員長金永南到訪韓國，在觀賞管弦樂團演出期間，與韓國總統文在寅（左二）交談。 （Getty Images）

金永南曾自2010年起出任朝鮮勞動黨政治局常委，排名僅次於領導人金正恩，因此可被視為金正恩政權的第二把手。他於2018年曾代表朝鮮出席在韓國舉行的平昌冬奧會開幕式，並與時任南韓總統文在寅會面，被解讀為金正恩為改善朝韓關係展現誠意。