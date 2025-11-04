美國政府動用緊急資金　發放食物券救濟金

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府將動用應急資金維持11月「補充營養援助計劃」（簡稱SNAP）一半救濟金的發放，但一些州可能需要數週甚至數月時間才能恢復發放。



新華社報道，美國聯邦政府「停擺」3日進入第34天，距35天的「停擺」最長歷史紀錄僅「一日之遙」。因資金耗盡，「補充營養援助計劃」11月1日起暫停發放救濟金。這一聯邦食品救濟項目由美國農業部監管，每月支出超過80億美元（約624億港元）。

這是「補充營養援助計劃」設立60年來首次停發救濟金，以往即便在聯邦政府「停擺」期間也沒停發過。

美國農業部分管食品、營養和消費者服務的副部長幫辦佩恩周一（11月3日）在一份提交法院的文件中表示，農業部將動用一筆46.5億美元的應急資金，用於11月份食品救濟金發放，但只能滿足當前需求的50%。佩恩強調，農業部不會從其他渠道籌集資金彌補「補充營養援助計劃」資金缺口。

圖為2025年10月28日，波士頓有民眾在麻省議會外舉起寫有「美國補充營養協助計畫」撫養家庭的標語。（Reuters）

佩恩說，農業部即日起向各州提供計算向每戶部分發放救濟金的詳細方案。然而，由於「程序上的困難」，一些州可能需要數周甚至數月時間才能完成所有系統變更，從而發放減少後的救濟金。

作為美國社會保障體系的重要組成部分，「補充營養援助計劃」覆蓋4200萬人，約佔全美總人口八分之一，其中大多數人收入低於貧困線。

佩恩的表態引發「遠水救不了近火」的擔憂。依賴這一項目的低收入人群不知何時才能在用於購買食品的借記卡上看到「縮水」的救濟金到賬。

圖為2025年11月3日，美國一間商店外的食物兌換券海報。（Reuters）

美國農業部10月25日宣布即將停發食品救濟金的決定後，民主黨主政的25個州和首都華盛頓就此提出訴訟，認為聯邦政府有法律義務確保這一項目繼續運行。一些地方政府、非營利組織和行業工會也提出類似訴訟。

羅得島州聯邦地區法院一名法官10月31日裁定，聯邦政府必須動用緊急資金維持「補充營養援助計劃」，並要求聯邦政府最遲於11月3日就項目資金情況作說明。

本文獲《聯合早報》授權轉載

