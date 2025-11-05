聯合國：停火至今已供應糧食給百萬加沙民眾
撰文：聯合早報
聯合國星期二（11月4日）說，自以哈停火以來，他們已向加沙地帶100萬人分發了糧食包裹。儘管如此，它警告，必須加快分發糧食必需品，爭分奪秒地拯救生命。
聯合國世界糧食計畫署強調，應該開放所有通往加沙的過境點，以向加沙民眾輸送大量援助物資。當局稱，目前仍不清楚為何與以色列接壤的北部過境點仍然關閉。
由美國斡旋達成的以哈停火協議在10月10日生效。世界糧食計畫署中東發言人埃特法（Abeer Etefa）在日內瓦對法新社說：「加沙停火三個多星期以來，我們已向加沙地帶約100萬人分發了糧食包裹。這是我們在加沙開展的大規模抗擊饑餓行動的一部分。」
世界糧食計畫署的目標是向加沙的160萬人分發糧食包裹，每個包裹是一個家庭食用10天的分量。埃特法指出，要實現這個目標，就需要開放更多通道和更多邊境口岸。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
