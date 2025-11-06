Belgian Days｜從朱古力到電音　比利時總領事：以人文推動經貿

Belgian Days是比利時駐港總領事館舉辦的年度盛事，今年來都第三屆，將於本月14起，一連十日與香港市民共享比利時的文化魅力。

比利時總領事羅馬仕（David Lomastro）對香港01表示：「我很慶幸Belgian Days已經來到第三屆。我們期望透過這個平台，讓香港的市民能夠接觸比利時獨有的美食、音樂、藝術、電影和創新。在促進兩地人與人交流的同時，推動比利時與香港之間的經貿往來及旅遊。」



「猶記得我剛來港赴任的時候，香港仍在實行一些抗疫措施中。但這並沒有影響我尋求用獨特的方式去呈現比利時的獨特文化，這就是Belgian Days的由來。」當談到在他2022年上任後創辦的Belgian Days，羅馬仕一臉雀躍：「在2023年與2024年的首兩屆活動共吸引20000名參與者，我們期望活動能夠持續辦下去。」

而活動要辦得成功，羅馬仕總領事認為離不開三大要素：「合作、創意和包容。」

2025年11月5日，圖為比利時駐港總領事羅馬仕（David Lomastro）介紹年度文化盛事Belgian Days。（毛詠琪攝）

與本地機構緊密合作

羅馬仕強調與本地機構建立合作關係的重要性，本屆Belgian Days的旗艦活動朱古力文化節（14/11-15/11）就是與城市大學合辦。比利時朱古力在世界享負盛名，為期兩日的朱古力文化節將帶來工作坊，讓公眾有機會動手製作松露、設計朱古力包裝紙、以及試食讓人食指大動的比利時朱古力。

此外，羅馬仕提到今屆Belgian Days與香港大學合作舉辦研討會（14/11），與商界及學者一同探討有關人工智能的變革力量及其對商業、創新與社會的影響。羅馬仕亦談到光影之夜放映光影之夜放映活動（18/11），與浸會大學及百老匯電影中心合作，播放來自香港及比利時兩地大學新晉導演所創作的兩部短片，以及一部來自比利時導演的長片，更有機會與導演們面對面進行影後談。

來自比利時的獨特創意

另一個Belgian Days的主打節目是由Ariane Loze創作的「Our Cold Loves」。它既是一部影像作品，亦是一場參與式表演，探索數碼時代的愛情。它融合了電影與劇場元素，邀請觀眾扮演網絡約會世界中的不同角色，同時向其中運作的潛在機制提出質疑。

在影片中，22位不同角色透過對話，探索在約會應用程式（如Tinder）普及時代的親密關係。這場演出邀請22位參與者圍坐餐桌，宛如受邀共進精緻盛宴。記者獲邀出席由比利時總領事館舉辦的預覽活動，親身與其他參與者體驗這場演出。

每位參與者都獲分配一名熱衷在網絡上求偶的角色及其常用話語。當一名參與者讀出他/她手持的「劇本」，其他參與者可視乎手持的「劇本」，即興加入這場對話。Ariane Loze表示，這是節目首次在亞洲演出，過往在歐洲多次演出都大獲好評。記者實測後亦大呼過癮，因為多位角色都有讓人忍俊不禁的「精警」對白，道盡在網絡時代網上約會的光怪陸離。例如有人一心求偶，天真得讓人發笑；亦有人如饑似渴，為求邀得對方今晚出來相伴而「不擇手段」；亦有人期望透過網絡約會，尋求工作機會或借錢解決經濟問題。

透過陌生參與者的即興演繹，拼湊出新的對話，這是一段難忘的體驗。記者參與其中後，再觀賞由Ariane Loze一人分飾多角的英文版影片頓覺相映成趣。有興趣的朋友，可以報名參與活動。

全民皆可參與的文化節

羅馬仕認為，包容是Belgian Days的核心理念之一。這代表不管你是在學的學生，還是社會的成功人士，Belgian Days都能為你帶來適合你興趣的活動。今屆活動大部份皆是免費，人人都可報名參與。既有親民的朱古力文化節，亦有適合美食家的獨家晚宴，讓你有機會品嚐來自比利時的精緻餐飲。

此外，包容的概念亦延伸到活動的參與者，來自智障人士創意實驗室Créahmbxl的比利時藝術家Nour Ben Slimane將與香港街頭藝術家BOMS合作，在保良局荃灣活力青年會牆上創作大型壁畫。羅馬仕提到，Belgian Days每年都會邀請介乎主流與小眾之間的邊緣藝術家，讓他們有機會與本港的藝術家進行交流。他特別提到九龍皇帝曾灶財就是一位很優秀的「邊緣藝術家」。

冀通過人文交流推動旅遊和經貿：

談到比利時與香港的關係時，羅馬仕引述領事館數據指，現時有1300名比利時公民在港居住，該數字是比利時在亞洲的第三大人口。他們主要從事金融、保險和餐飲行業。

羅馬仕形容香港與比利時有不少相似之處：譬如香港是外界通往中國的門戶，而比利時則是外界通往歐洲的門戶。

羅馬仕樂見國泰航空今年8月開通香港直飛布魯塞爾的航線，認為兩地皆是重要的區域航空樞紐，同時擁有有不俗的旅遊資源。羅馬仕提到在今年Belgian Days舉行期間，邀請了比利時負責旅遊的政府部門來港與旅發局舉行會面，商討如何推動兩地旅遊業之間的發展和合作。

此外，羅馬仕又表示將積極探索大灣區，而香港在大灣區扮演重要的樞紐角色。Belgian Days今年邀請的不少音樂家除了在香港進行演出外，亦會前往澳門、珠海等地巡迴演出。

當談到Belgian Days的緣起時，羅馬仕提到兩個讓他印象深刻的藝術項目。一個是名為《香港輪班工人》（Hong Kong Shifts）的攝影集，是由一名在港工作的比利時人１Maxime Vanhollebeke與港人Cynthia Cheng創辦的項目。攝影集聚焦香港的輪班工人，為他們拍下肖像，紀錄他們的故事，讓大眾看見這些默默為社會作貢獻的勞動者。

此外，羅馬仕亦分享了一位比利時攝影師Jean-Pierre Ruelle的作品集《Round Hong Kong》。這本攝影集收錄了Ruelle在2010至2016年間在香港旅行時拍攝的照片。這本書就像一本旅行日記。照片中充滿對這座大都市熙來攘往生活的好奇和感性描繪。Ruelle還要求本地人分享他們在香港最喜歡的地點，然後邀請他們去那裏拍下肖像照。

羅馬仕表示，香港與布魯塞爾都面臨同樣的挑戰：如何讓旅客延長到訪時間。他認為香港最吸引人的地方是其令人驚嘆和近在咫尺的自然風景，而比利時亦有適合讓旅客深度遊的美麗景色。他期望透過舉辦Belgian Days，增加比利時與香港之間的人文交往，他深信藝術能夠讓不同背景的人產生聯繫，而面對面的交流不但可以加深彼此的認識，亦可以增加其他方面合作的機會。

Belgian Days

日起：11月14日至23日

官網：Belgian Days活動介紹