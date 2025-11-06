最高法院就關稅政策合法性展開辯論　特朗普：關係到美國生死存亡

美國最高法院周三（11月5日）開庭審理總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的對等關稅政策。特朗普前一晚表示，這關係到國家的生死存亡。



特朗普在Truth Social發文稱：「明天美國最高法院的案件實際上關係到我們國家的生死存亡。如果勝訴，我們將獲得巨大但公平的經濟和國家安全利益。反之，我們將幾乎無法抵禦其他多年來一直佔我們便宜的國家。」

他還說：「我們的股市持續創下新高，我們的國家從未像現在這樣受到如此高的尊重。這在很大程度上要歸功於關稅帶來的經濟安全，以及我們因爲這些關稅而談判達成的交易。」

這單案件的被告是特朗普政府，由美國司法部副總檢察長索爾（John Sauer）代表出庭。索爾的論點核心在於，總統根據《國際緊急經濟權力法》中「監管進口」這一模糊措辭，擁有在國家緊急狀態下徵收關稅的廣泛權力。

索爾強調，關稅是總統應對外交威脅和糾正不公平貿易的關鍵工具，並警告法院，若判決政府敗訴，將對美國的經濟安全和外交地位造成「災難性」與「毀滅性」的後果，等於是剝奪總統保護國家經濟的重要武器。

原告是挑戰關稅政策的一群中小型企業，其律師是Neal Katyal。原告律師強烈反駁政府的說法，他主張徵稅權是國會獨有的核心權力，國會從未通過該緊急法律，明確授權總統可以這樣做。

他指責特朗普政府的解釋是「授權失控」，將導致總統權力無限擴張，同時提出一個務實的觀點，那就是，特朗普若想提高關稅，完全可以使用其他國會明確制定的法律工具，例如針對國家安全的232條款或針對不公平貿易的301條款，根本無需動用這項爭議性的緊急權力。

在長達數小時的辯論中，多名大法官對雙方提出尖銳質疑，而其中最引人注目的是幾名保守派大法官對特朗普政府立場的深深懷疑。

首席大法官羅伯茨（John Roberts）關切徵稅作為國會核心權力是否被總統侵蝕，而大法官巴雷特（Amy Coney Barrett）則直接質問為何需要對像法國、西班牙這樣的盟友也施加關稅，並要求政府舉出歷史先例。

大法官戈薩奇（Neil Gorsuch）的提問則觸及憲法層面的「禁止授權原則」，他擔心若允許國會將關稅權如此授出，未來連宣戰權等核心權力也可能被拱手讓出。

大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）雖也對政府依賴的歷史案例表示懷疑，但他也向原告方提出一個關鍵問題，那就是為何國會當年未在立法時明確禁止總統這樣做。