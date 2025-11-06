美國UPS貨機墜毀12死　事發前新片段曝光　美媒：左引擎「消失」

美國速遞公司UPS一架貨機11月4日傍晩在肯塔基州路易斯維爾（Louisville）國際機場附近墜毀，增至12人死亡，包括機上人員及地面人員。根據美媒指，一段顯示事發前情況的片段顯示，貨機在墜毀前左引擎「消失」。



美國國家運輸安全委員會（NTSB）5日也證實，UPS飛機在肯塔基州起飛時左翼起火，飛機引擎脫落，隨後發生墜毀事故。

委員會成員Todd Inman表示「我們查看到機場的閉路電視影像，顯示飛機在起飛滑跑過程中，左側引擎與機翼分離。」

美媒指，飛機缺失的左側引擎後來在跑道上找到。

目前墜機原因仍待詳細調查，當地官員表示，聯邦安全調查人員已找到UPS貨機殘骸中的黑盒子 。

事發於4日下午5點30分左右，涉事飛機為UPS所屬的MD-11型貨機，該機機齡已有34年，疑在起飛階段失控墜落，貨機撞地瞬間爆炸成巨大火球，造成跑道外工業區多棟建築起火，黑煙升上高空。機上載有3人。

MD-11機型最初由美國飛機製造商麥道（McDonnell Douglas）生產，至1997年麥道併入波音公司，波音在2000年停產該機型，共生產200架，最後一架MD-11於2001年交付。