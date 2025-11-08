日本東京京王井之頭線鐵軌一度起火　上下行列車暫停運行｜有片

日本鐵路公司京王電鐵連結東京都澀谷區與武藏野市的「井之頭線」部份沿線11月8日早上一度發生火災，幸無人受傷。京王電鐵稱，京王井之頭線已暫停富士見丘站至吉祥寺站間上下行列車運行，目前尚無恢復運行的具體時間預估。



日本放送協會（NHK）及《朝日新聞》8日報道，東京消防廳當日上午7時50分左右接到起火報告，稱位於東京都三鷹市的「井之頭線」井之頭公園站附近發生火災。

▼現場可見火勢兇猛 濃煙直竄天際▼

據警方和消防部門，該地區附近同日凌晨1時至4時正進行油漆、建築工作，後來鐵軌旁的發電機起火，火勢蔓延至鐵軌。

從網上流傳的影片可見，火勢最猛烈時，火舌橫跨整個鐵軌，黑色的濃煙直竄天際。

消防部們其後出動了21輛消防及相關救援車輛，大約在一小時後將火勢撲滅，火災中無人受傷。