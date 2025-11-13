英國教導所職員強姦虐待少年犯　16年犯下388宗罪　或成史上最多

英國一名曾在杜倫郡梅多姆斯利（Medomsley）少年教導所任職的工作人員哈斯本德（Neville Husband）被指於1969年至1985年間，在教導所強姦並虐待年輕男性，至少犯下388宗罪行。據英國監獄及緩刑監察專員（PPO）11月12日公布一份報告顯示，他在任內或強姦更多受害者，實際數字可能超過450宗。若數字屬實，哈斯本德會成為英國史上犯案最多的性罪犯。



綜合英媒報道，通常年齡介於17歲至21歲之間的年輕男子，會因犯下較輕的罪行而被送往梅多姆斯利教導所關押3至6個月。而哈斯本德則將拘留所的廚房變成自己的地盤，誘騙男孩至此以進行虐待和性侵。

監察專員表示，由於哈斯本德在監獄官員協會梅多姆斯利分會擁有相當大的影響力，加上他長期在該分會任職，導致多數監獄工作人員對他的所作所為都選擇視而不見。

直到2002年，杜倫郡警方開始調查梅多姆斯利教導所的虐待事件時，哈斯本德的罪行才被揭露。

哈斯本德於2003年被判犯下10項猥褻攻擊罪和1項強姦罪，受害者為梅多姆斯利教導所的5名青少年。哈斯本德起初只被判處8年監禁，而隨着更多受害者發聲，哈斯本德於2005年承認另外4宗侵犯事件，刑期亦隨之增至10年，哈斯本德後於2010年去世。