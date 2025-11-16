特朗普近月購入上千萬美元科企債券　引發外界對利益衝突質疑

財務披露文件顯示，美國總統特朗普在8月下旬至10月上旬期間，購入至少8200萬美元的企業和市政債券，其中包括對他政策受益行業的新投資。



據路透社報道，美國政府道德辦公室11月15日（周六）公布的文件顯示，特朗普在8月28日至10月2日期間進行超過175筆金融交易。他購入的債券主要包括市政債券、州政府債券、縣政府債券、學區債券，以及其他與政府部門相關的債券。

文件並未列明每筆交易的具體金額，僅提供大致區間，顯示所購債券的最高總價值超過3億3700萬美元（約26.2億港元）。

特朗普的新債券投資覆蓋多個行業，包括已經或正在從他政府政策調整（例如金融監管放鬆）中受益的領域。

他購買的企業債券涵蓋多間企業，包括晶片製造商博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）、科技企業Meta Platforms、零售商家得寶（Home Depot）和CVS Health；以及高盛、摩根士丹利等華爾街銀行。他8月底還購買了摩根大通等投資銀行的債券。

特朗普14日（周五）要求美國司法部調查摩根大通與已故性犯罪者、富商愛潑斯坦的關聯。摩根大通則表明並未協助愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）實施「惡劣行徑」。

白宮尚未就特朗普的這一系列新投資發表回應。政府此前表明，特朗普持續提交強制性投資披露文件，但他本人和家人均未參與投資組合管理，而是由第三方金融機構代為運作。

特朗普在進入政壇前，通過房地產行業積累財富。他表明，公司資產已移交女兒和兒子管理的信託基金。

8月提交的披露文件顯示，自1月20日開啟第二個總統任期以來，特朗普已購入超過1億美元（約7.77億港元）債券。

特朗普6月提交的年度披露表則顯示，他各類商業項目的收入，最終仍歸他個人所有，引發潛在利益衝突的擔憂。

2025年11月13日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮東廳發表講話，當天他將簽署一項關於「促進未來」的行政命令。（Reuters）

那份年度申報顯示，特朗普從加密貨幣、高爾夫地產、特許經營和其他業務中，獲得超過6億美元（約46.6億港元）收入。文件同時表明，他進軍加密貨幣領域顯著增加了個人財富。

據路透社當時計算，特朗普6月申報的總資產至少達到16億美元（約124億港元）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

