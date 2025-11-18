日本野村研究員：假如中港旅客持續減少　未來一年或損失900億GDP

日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，導致中日關係急劇惡化。外交部11月14日鄭重提醒中國公民暫停赴日，港府其後亦作出類似呼籲。日本經濟學者木內登英表示，參考過往釣魚島事件，來自中港的旅客將持續降少，未來一年或導致日本的國民生產總值減少1.79萬億日圓（約900億港元）。



野村綜合研究所經濟學家木内登英11月18日表示，由於中國與香港政府皆呼籲民眾避免前往日本旅遊，參考2012年的釣魚島主權爭端事件，假設未來一年來自中國和香港的赴日旅客數量與當時一樣下降25.1%，這將導致中港旅客在日消費一年內減少1.79萬億日元（約900億港元），讓明年的國民生產總值下降0.29%。

2025年1至9月赴日旅客人數：

2025年10月15日，日本政府公布的資料顯示，今年1至9月訪日旅客累計突破3,165萬人次，以史上最快速度突破全年3000萬人。今年首9個月的訪日旅客在住宿和購物等的消費總額達6.91萬億日圓（約3562億港元）創新高。惟數據顯示，港人前往日本旅遊的人數按年下跌7.6%，9月訪日的人數亦下降12.2%。（日本觀光局官網）

木内登英指出，按照他的推算，未來一年，旅遊限制將讓中國旅客減少在日本消費1.49萬億日圓（約747.4億港元），香港旅客將減少在日本消費2900萬億日圓（約145.5億港元）

據木內登英引用的數據顯示，今年1月至9月，中國赴日旅客人數共748.72萬人次，佔日本旅客總數的23.7%，位居各國旅客之首。香港赴日旅客人數共182.27萬人次。

木內登英又表示，儘管目前尚不清楚來自中國和香港的旅客數量下降的幅度以及持續時間，但這無疑將對本來就飽受通脹之苦的日本民眾帶來更多衝擊。

木內登英同時憂慮，如果中國對日本實施貿易限制，例如像在釣魚台事件那樣限制稀土出口，對日本經濟的影響將更大。從中國進口農產品和其他商品受阻亦可能會進一步加劇物價上漲。此外，日本在華企業業務也可能受到不利影響。