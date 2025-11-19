美國相隔不足一周再度對台售武　涉7億美元地對空導彈系統

繼上周美國國務院批准總統特朗普（Donald Trump）第二任期首次對台軍售案後，美國國防部11月18日再宣布，雷神公司獲得近7億美元（約54.52億港元）先進地對空導彈系統（NASAMS）相關裝備合約，所需經費來自下個會計年度的美國對台軍售資金。在印太地區，目前只有澳洲和印尼裝備了這個系統。



根據美國國防部官網的公告，雷神公司獲得上述合約負責採購NASAMS設備，預計完成日期為2031年2月28日。NASAMS是台灣近年強化空防的一環，系統搭配兩型新式雷達換裝，可增加目標偵獲率與提升抗干擾功能。

美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長谷立言（Raymond Greene）表示，美國對台灣的承諾是堅如磐石的。他說：「我們正在用行動實踐這些承諾，重點是支持台灣通過實力實現和平的努力。這一點在我們日益增長的國防工業合作中體現得尤為明顯。」

美國上周四批准向台灣出售價值3.3億美元的戰鬥機和其他飛機零件，當中包括總價值約3.3億美元的F-16、C-130、IDF 等機型「非標準航材零部件」和維修服務。

對此，林劍表示，美國向中國台灣地區出售武器嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重違反國際法，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方強烈不滿，堅決反對。