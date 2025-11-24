俄烏28點和平方案割地禁入北約　烏克蘭可作哪些讓步？｜新聞背後

據美媒報道，美俄早前就俄烏停火達成秘密協議，敦促基輔在本周四（27日）前接受28點和平方案，包括要求烏克蘭割地20%並限制軍隊規模等條款，被指嚴重偏重俄羅斯利益，恐改寫冷戰後歐洲安全秩序。



割地

根據英媒獲取的草案內容，方案第22條要求烏軍撤出目前控制的頓涅茨克地區，形同將俄羅斯2014年以來未能攻破的烏克蘭戰略要地斯拉維揚斯克、克拉馬托爾斯克等拱手讓俄。

報道指，隨着俄羅斯軍隊在頓涅茨克戰線緩慢但漸進推進，美國總統特朗普（Donald Trump）確信俄羅斯最終會攻佔該地區。但對於烏克蘭而言，這意味着放棄十逾年間烏軍努力保衛的領土，可能會在烏克蘭國內引發巨大爭議和動盪，數萬名居住在待交付地區的烏克蘭人將被迫流離失所。

2025年10月18日，俄烏戰爭期間，年輕人在俄羅斯控制的頓內茨克地區（Donetsk）的俄羅斯軍事愛國主義營地接受訓練。（Reuters）

此外，這些領土將成為「中立非軍事緩衝區」。但如果俄羅斯再次襲擊該地區，包括第聶伯和扎波羅熱在內的中部城市就會面臨重大危險。

安全保障

方案指出，烏克蘭「將獲得可靠的安全保障」，但並未就「安全保障」提供具體細節，同時大幅限制歐洲盟友向烏克蘭提供幫助，北約國家將無法在烏克蘭駐軍，也无法协助訓練乌克兰军队。

鑑於過去美英作出的安全保障承諾未能阻止俄罗斯入侵，烏方一直以来要求能有切實的軍事支持和对制裁俄罗斯的保障。

圖為2025年11月23日，美烏代表團在瑞士日內瓦會面，討論美方提出結束俄烏戰爭的28點方案。美國總統特朗普（Donald Trump）的女婿庫什納（Jared Kushner）、白宮中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）、美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）等出席。（Reuters）

加入北約

方案還要求修改北約條款來禁止烏克蘭入盟，烏克蘭也將修改憲法承諾放棄加入北約的權利，這兩項政策都面對顯著政治阻力。

特赦

和平計劃設想對戰爭雙方大赦並放棄法律索賠。許多烏克蘭人對此難以接受，認為俄羅斯應該承擔戰爭罪行。如果實施全面大赦，也將使歐盟賠償貸款失去法律基礎 。