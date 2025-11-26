中方：多名旅日中國公民報告遭辱罵毆打　再次提醒公民注意安全

中國駐日本大使館11月26日表示，近日多名旅日中國公民報告遭到無端辱罵毆打並受傷，大使館指再次提醒中國公民注意人身安全，再次提醒中國公民近期避免前往日本。



中國駐日本大使館透過微信公眾號指，近年來，日本治安環境持續惡化，據日本警察廳統計，2021年至2024年，日本涉嫌違反刑法的犯罪案件逐年增加，自56.8萬件增加至73.8萬件，拐賣、放火、殺人、搶劫、強姦、猥褻等重罪由8821件增長至14614件，增長約65.7%。

文章稱，今年7月以來，駐日使領館接到的中國公民被歧視類案件求助明顯增加，11月份尤為突出，近日，多名旅日中國公民報告遭到無端辱罵毆打並受傷。

中方指，有關案件發生後，駐日本大使館和各總領館第一時間表達慰問並提供協助，向日方提出交涉，要求盡快破案，嚴懲兇手，切實保護中國公民合法權益，目前多宗案件仍未偵破，施暴者尚未受到法律制裁。

中國駐日本大使館表示，再次提醒中國公民近期避免前往日本，提醒已在日中國公民切實提高安全防範意識，加強自我保護，如遇針對性、歧視性案件，請注意保存證據，及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。