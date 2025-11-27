「一路平安！」　旅法大熊貓歡歡與圓仔提前歸國　逾200人送別

據法媒報道，法國博瓦勒動物園（Beauval Zoo）兩隻大熊貓——「歡歡」和牠的伴侶「圓仔」於周二（11月25日）離開法國前往中國。牠們作為中國「熊貓外交」計劃一部份，抵達博瓦勒動物園已逾12年並育有3隻熊貓幼崽，原打算留在法國直到2027年，但在雌性熊貓「歡歡」診斷出腎衰竭後，不得不提前退休，前往成都熊貓保護區。



2025年11月25日，大熊貓「歡歡」和「圓仔」被送往巴黎戴高樂機場（Charles de Gaulle Airport），離開法國前往中國。（Getty Images）

當天「歡歡」和「圓仔」被送上一輛開往巴黎戴高樂機場（Charles de Gaulle Airport）的貨車，各自待在一個通風的包廂裡，車身側面刻著「Bon voyage」（一路平安）和牠們的名字。超過200人頂著寒冷多雨的天氣前往道別，其中一對夫妻全身穿著熊貓主題服裝，自2012年這兩隻熊貓抵達以來，夫婦兩人已探訪這對熊貓超過1000次。

動物園園長德洛爾（Rodolphe Delord）在機場的告別儀式中表示，這兩隻熊貓已經到達需要高度專業照護的年齡，置身於成都大熊貓繁殖研究所這樣的最佳環境會比較受益，那裡也是牠們出生的地方。

2025年11月25日，大熊貓「圓仔」獲送往巴黎戴高樂機場（Charles de Gaulle Airport），離開法國前往中國。（Reuters）

這兩隻大熊貓達17歲「高齡」，歡歡患上慢性腎衰竭，對同齡熊貓來說並不罕見。熊貓飼養員普弗羅（Delphine Pouvreau）表示，牠們的離開對照顧者來說非常難以接受，因為他們已經建立深厚情誼。

法媒指，在牠們離開前，一位中國大使館官員承諾，很快會派遣新的熊貓過來，彌補這對受歡迎的熊貓離開。