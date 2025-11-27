朝日Asahi啤酒遭網絡攻擊或致191萬個資泄漏　管理層致歉

朝日集團控股遭網絡攻擊導致系統故障，旗下朝日啤酒（Asahi）等公司約191萬4000個客戶或職員的個人資料可能已泄漏。



日本共同社報道，朝日集團星期四（11月27日）召開記者會，社長勝木敦志針對這起事件致歉。這是自9月29日發生系統故障以來，管理層首次說明情況。

朝日遭到索要贖金的勒索病毒攻擊，導致多家工廠一度停產，目前啤酒和飲料的出貨仍有延遲。事件也可能已導致客戶和職員個人資料泄漏，包括姓名、地址、電話號碼等。

勝木說：「我們尚未與攻擊者取得聯繫……即使我們收到贖金要求，我們也不會支付。」

2025年11月27日，朝日集團控股公司社長兼集團執行長勝木敦司（Atsushi Katsuki）、集團財務長崎田薰（Kaoru Sakita）以及朝日集團日本社長兼執行長濱田健二（Kenji Hamada），在日本東京出席記者會。（Reuters）

他也說：「我們以為已經採取全面必要的措施……但這次攻擊超出我們的想像。這是一次精心策劃、手段高明的攻擊。」

此前，據信總部設在俄羅斯的黑客組織「Qilin」在網上發佈犯案聲明，公開朝日內部文件和員工個人資料的圖像，並聲明盜取約9300份文件。

受系統故障的影響，朝日啤酒此前已推遲發佈第三季度財報，並在星期四宣佈全年業績也將延期發佈。

圖為2020/10/05，廣東深圳一家超市中陳列的朝日啤酒。（Getty）

公司說，一旦系統恢復並確認相關數據，將儘快公佈這次黑客攻擊對公司整體業績的影響等信息。

公司將從12月初開始恢復電子訂購系統，目標是在明年2月前基本恢復正常。

本文獲《聯合早報》授權轉載

