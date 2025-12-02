美共和黨參議員去信司法部長　要求調查Shein和Temu賣假貨

美國共和黨阿肯色州聯邦參議員科頓（Tom Cotton）周一（12月1日）向司法部長邦迪（Pam Bondi）致信，呼籲美國司法部和國土安全部調查線上零售商希音（Shein）和Temu，是否大規模涉及知識產權盜竊和假冒商品行為。這兩家平台的大部分商品都從中國發貨。



路透社看到的這封信函顯示，在美國結束一項曾助推Shein和Temu迅速走紅的貿易豁免政策後，這兩家公司正面臨愈發嚴格的審查。Shein為私人持有企業，Temu則隸屬於中國電商巨企拼多多。

Shein尚未對此事回應。Temu的一名發言人說，因已超過正常辦公時間，目前無法提供評論。

Shein此前曾稱，公司要求供應商證明產品不侵犯品牌的知識產權，且並非假冒產品。Shein一名發言人此前也說，公司設有專門團隊監督賣家遵守相關政策，並在賣家違規時迅速採取措施。

科頓在信中指出，取消小額包裹（de minimis）豁免關稅措施已「迫使Shein和Temu改變商業模式」。有關豁免允許價值低於800美元（約6230港元）、直接寄送給消費者的包裹免稅進入美國。

來自中國網上零售商Shein和Temu的應用程式標誌。（資料圖片，Getty）

科頓說：「這些公司目前在美國的倉庫和配送中心囤積了大量庫存。他們的貨物不再通過港口入境……它們現存放在美國境內，受美國司法管轄。」

德克薩斯州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）星期一說，他正在調查Shein是否違反了德克薩斯州有關不道德勞動行為和銷售不安全消費品的法律。

此前，法國上周要求巴黎一名法官暫停Shein在法國的業務三個月，原因是Shein銷售兒童形態的性玩偶和違禁武器。

本文獲《聯合早報》授權轉載

