就立陶宛問題折騰3年　歐盟終止在WTO起訴中國

2022年初，歐盟替踩了台海「紅線」的立陶宛出頭，誣告中國針對其成員國採取所謂「歧視性貿易」做法，向世貿組織（WTO）提起訴訟。中方當時明確表示，中方一貫按照規則行事，「提醒歐盟方面明辨是非」。



兩年後的2024年1月底，在WTO要求提交新一輪證據時，歐盟突然以「技術原因」為藉口，暫停了針對中國的訴訟程序。

今年1月，一年暫停期屆滿，歐盟重啟訴訟，但僅幾天後便再次暫停。

原因無他，歐盟也撓頭：是真找不到指控中國的證據啊……有報道當時指出，案件長久擱置，既是因為歐盟仍未找到能夠指控中方進行所謂「歧視性貿易」「政治脅迫立陶宛」的直接證據，也因為無法說服第三國企業公開作證。

轉眼又近一年，這回歐盟直接「棄療」了。

據路透社、法媒等1日報道，歐盟於周一宣布，已終止其於2022年就立陶宛問題針對中國提起的貿易訴訟。聲明同時補充稱，撤回申訴不改變歐盟對該爭端的看法，仍會持續關注事態發展。

WTO相關文件顯示，歐盟稱「鑑於本爭端背後的核心目標已實現，相關貿易已恢復，無需繼續推進此項申訴」。

港媒報道暗示，歐盟所謂「立中貿易已恢復」實則是「挽尊」的說辭。有批評人士指出，立陶宛對華出口仍大幅低於2021年水平。

報道援引中國海關數據稱，今年前10個月，中國從立陶宛進口額較2021年同期（貿易近乎中斷前）下降53%，但較2022年同期（貿易幾乎完全停滯時）反彈156%。

這一爭端的源頭要追溯至2021年8月，當時立陶宛政府一再衝到反華前線，頻繁炒作涉台問題，不顧中方嚴正抗議和反覆交涉，允許台灣當局在其首都維爾紐斯設立所謂「代表處」。

中方隨即不斷升級反制措施，將與立陶宛雙邊外交關係降為代辦級，「驅逐」立陶宛駐華大使，並召回駐立大使，中立關係自此陷入冰點。

爭端期間， 立陶宛方面污衊稱，「中國大陸海關似乎已經把立陶宛從系統中移除」，還謠稱中方要求跨國公司在立陶宛和大陸市場之間二選一。我外交部多次予以駁斥，強調中方一貫按照世貿組織的規則辦事。

不久後，歐盟「下場」替立陶宛出頭，在2022年1月向WTO提起訴訟，反將中方正當維護自身權益的行為誣稱為「歧視性貿易做法」，並聲稱這打擊了立陶宛和歐盟其他地區的出口商。當時，歐盟宣稱已經掌握了中國對立陶宛實施「脅迫」的相關證據。

直到2024年1月25日，歐盟突然以含糊不清的「技術原因」決定暫停訴訟，這起涉華案件隨之進入一年的暫停期。

顯然，為立陶宛出頭已成歐盟「搬起石頭砸自己腳」的典型案例。港媒報道稱，該案在歐盟貿易總司內部引發巨大分歧：儘管地緣政治派堅持要譴責所謂「經濟霸凌」，但傳統派清楚，此案幾乎沒有勝訴可能。

港媒援引知情人士消息，早在去年1月提交第二批證據時，因缺乏中方所謂「國家主導施壓」的直接證據，歐委會律師就已建議撤銷案件。

此外，布魯塞爾始終無法說服第三國企業公開作證，證明其曾被要求在對華出口中剔除立陶宛零部件。

有美媒分析，勝算渺茫之下，歐盟一再拖延訴訟，不過是想將其作為與特朗普團隊進行關稅談判的籌碼。

而歐盟也早已顯露「甩手掌柜」得心態：2022年歐盟曾推出近1.4億美元的立陶宛企業支持計劃，可2023年計劃終止前，僅有兩家企業獲得不到400萬美元資金。

年初「歐盟計劃放棄訴訟」的消息傳出後，立陶宛總統瑙塞達曾急忙敦促布魯塞爾「不要放棄」，前外長、「反華急先鋒」蘭茨貝爾吉斯更是煽風點火，稱「若歐盟想讓特朗普更懷疑歐洲，現在就向中國投降」。

隨着新任總理英加·魯吉涅內的上任，立陶宛近來頻繁表露與中國「和好」意願。據立陶宛國家廣播電視台（LRT）上周報道，魯吉涅內領導的新政府計劃將對華外交關係恢復至其他歐盟成員國的水平，還刪除了前任政府文件中「中國構成日益增長的外交政策與安全風險」的表述。

自2021年年底中立關係降為代辦級後，兩國便無高級別官方交往，各領域交流合作寥寥。立陶宛外交部稱目前正與中方保持溝通，但以「接觸性質敏感」為由拒絕提供細節，僅表示「正通過直接與間接渠道尋求建設性對話」。

不過，分析人士對立中關係快速修復持懷疑態度。在德國馬歇爾基金會近期的討論中，維陶塔斯·馬格努斯大學副教授利納斯·迪德瓦利斯（Linas Didvalis）表示，中方或許仍在等待立陶宛明確的政策轉向，因為立陶宛並未採取實質性行動。

「即便新政府上台，對華關係仍很緊張，」他指出，「外長並未更換，這意味着對外政策（包括對華政策）保持連續性。」

中歐關係：圖為2024年3月4日，中國政府歐亞事務特別代表李輝與歐盟對外行動署官員舉行會談。（中國外交部）

立陶宛官員也承認，批准台灣當局設立所謂「駐立陶宛台灣代表處」，仍是兩國關係修復的核心癥結。立議會外交事務委員會主席雷米吉尤斯·莫圖扎斯（Remigijus Motuzas）直言，「關鍵障礙很可能是代表處的名稱。」

然而，11月中旬，立陶宛外長凱斯圖蒂斯·布德里斯仍倒打一耙，要求中方為推動雙邊關係正常化採取行動。

他嘴硬聲稱，「我們必須討論何種條件能讓雙方關係提升至新水平。認為一切都取決於我們的想法是錯誤的。這是雙方的事，相關決定並非由我們單方面做出。」

這種表態顯示立方對造成兩國關係破裂毫無反省之意。對此，中國外交部早就指出，立方在涉台問題上嚴重違反一個中國原則，背棄兩國建交公報中所作政治承諾，導致中立關係陷入嚴重困難。中立關係降級3年來，立方反而變本加厲，一再破壞雙邊關係。

中方要求立方立即停止損害中國主權和領土完整，停止為中立關係製造困難。中方保留對立方採取反制措施的權利。希望新一屆立政府順應國際社會普遍共識，切實恪守一個中國原則，為中立關係正常化積累條件。

本文獲《觀察者網》授權轉載

