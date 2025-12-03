王毅晤紹伊古舉行中俄戰略安全磋商　推動戰略協作向更高質素邁進

中國中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅12月2日在莫斯科同俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古紹伊古（Sergei Shoigu）共同主持中俄第二十輪戰略安全磋商，就涉及兩國戰略安全利益的重大問題全面、深入溝通，達成新的共識，增進了戰略互信。雙方一致同意全力落實兩國元首在戰略安全領域重要共識，推動雙方戰略協作向更高質量邁進。



王毅表示，今年中俄關係實現高水平發展，雙方圍繞紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年這條主線，共同開展一系列重要高層交往。特別是習近平主席和普京總統在莫斯科和北京兩度會晤，指引中俄關係在複雜變局中穩步發展，在不確定的世界中從容前行。

王毅強調明年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年和兩國睦鄰友好合作條約締結25周年，是新時代中俄關係發展進程中的重要節點。雙方要鞏固戰略互信，深化睦鄰友好，擴大互利合作，服務兩國各自經濟發展和民族振興，共同應對層出不窮的新威脅與新挑戰，更好維護世界公平正義與和平穩定。

王毅說，中俄戰略安全磋商機制是兩國就事關國際安全和戰略穩定的重大問題深入溝通的重要渠道，也是為維護中俄核心利益開展戰略協調的重要平台。機製成立20年來，為落實兩國元首重要共識、服務兩國戰略決策、增進雙方政治互信作出積極努力，發揮了重要作用。當前形勢下這一機制的價值和意義更加突顯，雙方要繼續發揮好機製作用，加強戰略溝通協作，共同應對外部挑戰。

紹伊古表示，當前國際地緣政治複雜演變，全球安全領域挑戰增多，俄中作為全面戰略協作夥伴有必要加強戰略對表。兩國元首今年兩次會晤，為俄中關係發展指明方向，提供動力。俄中戰略協作處於史無前例的高水平，這符合兩國國家利益，有利地區和世界和平。俄中在相互尊重基礎上發展雙邊關係，不受外界干擾。俄方堅定恪守一個中國原則，堅決支持中方在台灣、涉藏、涉疆及香港等問題上的立場，願同中方一道落實兩國元首共識，密切雙邊合作，共同推動建立更加公平合理的多極化世界。

雙方就涉日本問題進行戰略對表，達成高度共識，一致認為要堅定維護用生命和鮮血換來的二戰勝利成果，堅決抵制任何為殖民侵略歷史翻案的錯誤言行，堅決反擊法西斯主義、日本軍國主義捲土重來的圖謀，承擔起中俄作為大國和聯合國安理會常任理事國的共同責任，維護世界和平與安全，維護歷史真相和國際正義。

2025年12月2日，俄羅斯莫斯科，圖為王毅訪問俄羅斯會晤安全會議秘書紹伊古，雙方共同主持中俄第二十輪戰略安全磋商，討論多個近期地區安全議題。（中國外交部）

雙方就烏克蘭危機深入交換意見。紹伊古介紹了俄方立場考慮，讚賞中方支持和平的努力，表示俄方有充分能力和堅定意志，致力於實現俄方的戰略目標，消除危機產生的根源。王毅闡述中方一貫立場，表示中方支持一切有利於爭取和平的努力，支持達成全面、持久的和平協議，將繼續就此同俄方保持戰略溝通。

雙方還圍繞維護全球戰略穩定、大國關係、亞太及周邊地區形勢等共同關心的國際和地區問題深入溝通、協調立場，達成廣泛共識。