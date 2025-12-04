韓國6人遭朝鮮拘留　李在明不知情問「真的嗎？」惹批評

韓國總統李在明周三（12月3日）見記者期間被問及遭朝鮮扣留韓國公民議題，李在明表示自己首次聽聞此事，還當場向國安官員詢問：「這是真的嗎？」此舉引發爭議，儘管周四總統辦公室補充回應，不過韓媒引述在野黨議員批評，一個忽視被朝鮮扣留公民的政府不可能得到公眾信任。



李在明見記者時，《NK新聞》記者提及遭朝鮮扣留韓國公民議題，李在明回答道，「這是我第一次聽說」。他當場詢問國家安保室室長魏聖洛是否屬實，以及事件發生的時間和原因等。

總統室周四解釋稱：「據掌握的情況,目前包括3名脫北者在內6名韓國國民從2013年到2016年因間諜罪等嫌疑被扣留。」

2025年12月3日，韓國總統李在明發表演講。（Reuters）

韓媒引述朝鮮國營傳媒過去發表的內容報道，朝鮮對金正旭、金國基、崔春吉傳教士和脫北者高賢哲、金元浩、鹹振宇等共6人適用間諜罪或陰謀顛覆國家罪等，判處無期勞動教化刑，目前被扣留。

《每日經濟》報道指，韓國政府多次要求確認這些被扣押者的人身安全和送回韓國，但朝方始終沒有回應，連下落和生死都沒有確認。 這與朝方過去扣留美國、加拿大國籍者後透過外交協商在較短的時間內釋放的情況截然不同。

《朝鮮日報》則引述曾擔任外交部朝鮮半島和平交涉本部長的國民力量議員金健批評：「對韓國總統來說，還有什麼比公民的生命安全更重要的呢？發達國家會優先考慮這類問題。一個忽視被朝鮮扣押公民的政府無法贏得公眾信任，任何對朝政策都站不住腳。」