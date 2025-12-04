英女2018年誤觸神經毒劑亡　英國調查指普京應負「道德責任」

英國一名女子2018年因接觸俄軍神經毒劑「諾維喬克」（novichok）後中毒死亡，英國12月4日公布事件調查報告，稱俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）應負上「道德責任」，並宣布對俄羅斯總參謀部總局（GRU，又稱格魯烏）實施制裁，並召見俄羅斯駐英國大使。英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）發聲明稱，英國反對普京的殘暴政權，並將持續揭露其殺人機器的真面目。



44歲英國女子史特格斯（Dawn Sturgess）6月底接觸到諾維喬克後中毒身亡。（路透社）

被毒劑污染香水瓶足以殺死數千人

此宗中毒案發生於2018年7月，44歲女事主Dawn Sturgess在接觸一個曾盛載諾維喬克的「香水瓶」後中毒，留院8天後不治。其45歲男友也一度危殆，幸最終生還出院。

英國前最高法院法官休斯（Anthony Hughes）在4日公開的調查報告中稱，當年格魯烏在普京命令下，以諾維喬克暗殺俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal），在其位於英國住所的門柄塗抹毒劑，然後將走私毒劑入境的「香水瓶」隨意丟棄，完全無視會對無辜民眾構成危險。

調查指出，該個被毒劑污染的香水瓶，所含毒藥足以殺死數千人。

2018年3月，俄羅斯前間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）在英國被神經毒劑攻擊，事件導致英俄關係緊張。（VCG）

行動原為暗殺俄諜斯克里帕爾

休斯在報告中稱，「有大量證據顯示，這是一宗由俄羅斯國家發動的攻擊」，「我的結論是，暗殺斯克里帕爾的行動，必定得到了最高層——普京的授權」。他又表示，這些「令人震驚的鹵莽行為」意味著，這些暗殺者、他們的格魯烏上級，以及授權行動的普京本人，都對女子Dawn Sturgess的死負有道義責任。

報告又稱，俄羅斯對斯克里帕爾的暗殺，顯然並非僅僅出於報復，而是向國際和國內公開表明，俄羅斯將在其認為符合自身利益的領域採取行動。

圖為2025年11月27日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在吉爾吉斯會見記者。（Sputnik/Alexey Nikolskyi/Pool via REUTERS ）

英國宣布對格魯烏實施新制裁 召見俄羅斯大使

英國政府4日宣布，對格魯烏實施新的制裁，並召見了俄羅斯大使，認為莫斯科正在進行「持續的敵對活動」。

資料顯示，當年遭遇暗殺的斯克里帕爾，及其受牽連中毒的女兒並未死亡。但事件曾引發冷戰以來，東西方最大規模的外交驅逐。