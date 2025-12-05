美國地質調查局誤報內華達州發生5.9級地震

美國地質調查局（USGS）於12月4日誤發警報，稱內華達州發生5.9級地震，隨後撤回相關信息。該局一名地球物理學家表示，這可能是該機構首次發出完全錯誤的地震警報。



綜合新華社及路透社報道，於格林威治時間4日16時06分，USGS的地震預警系統ShakeAlert發布警報，稱內華達州代頓（Dayton）以東6公里處發生5.9級地震。據遠在180英里外的加州三藩市居民稱，手機也收到敦促「趴下！掩護！抓牢！」的警告。

不過，USGS網站隨後公布，這一警報為誤發，地震並未發生，相關資料已從該機構網站和數據平台刪除。該機構又稱，正在調查誤報原因並將向公眾公布調查進展。而被誤報為震央一帶的不同執法部門也稱，沒有任何震感，也沒有發現其他與地震相關跡象。

USGS位於科羅拉多州的專家Yaareb Altaweel表示，USGS仍在調查系統出錯原因，「據我所知，我們從未試過這樣的錯誤警報」。