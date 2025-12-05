印尼水災逾800人遇難　官員歸因於森林砍伐　調查12家林業公司

印尼官員說，將對十幾家被指可能加劇北蘇門答臘（North Sumatra）致命水災和山泥傾瀉的公司採取法律行動。



2025年11月30日，衛星影像顯示印尼洪水肆虐。（Reuters）

彭博社報道，印尼林業部長拉賈（Raja Juli Antoni）星期四（4日）在議會說，林業部將對12家與這場災難有關的公司展開調查。

他補充說，森林管理不當似乎加劇了這場由熱帶氣旋引發的災難。這場災難已造成800多人死亡。

他指出，林業部還將吊銷20家公司持有的森林特許經營權，這些公司管理的特許經營面積達75萬公頃，分布在蘇門答臘（Sumatra）和印尼其他地區，相關決定需等待總統普拉博沃（Prabowo Subianto）批准。

拉賈沒有透露這些公司的名稱。

2025年12月3日，印尼蘇門答臘島西部，圖為災民在暴雨引至的嚴重山泥傾瀉後回到家園。（Reuters）

蘇門答臘島發生洪水和山泥傾瀉已一周有餘，目前仍有數百人失蹤。

印尼政府通訊社星期四說，環境部已吊銷多家公司的環境許可證，基於衛星圖像分析和災區實地檢查，發現存在非法伐木和土地開墾跡象。

據印尼政府通訊社稱，環境部長哈尼夫（Hanif Faisol）說，將從12月8日起傳喚八家公司接受問訊，調查可能升級為刑事訴訟。該機構補充說，初步評估發現有證據表明，部份森林被開墾用於農業用途，這使得這些地區在暴雨期間更容易遭受災害。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

