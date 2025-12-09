美國FCC擬禁中國電訊商企業接入當地網絡　或打擊中美跨境通訊

美國聯邦通訊委員會（FCC）表示，正考慮禁止中國移動、中國電信和中國聯通三大中國主要電信運營商接入美國通信網絡。



FCC周一（12月8日）表示，要求上述三家公司於兩週內就其在「機械人電話緩解數據庫」（Robocall Mitigation Database）中的認證問題作出回應，並質疑其是否應繼續保留在該數據庫中。

如果FCC最終將其移出數據庫，美國境內所有中繼服務提供商和語音服務提供商將被要求停止直接接收來自這三家中國電信企業的所有來電。這意味着，來自這些中國運營商的國際來電將無法正常進入美國通信系統，對中美之間的跨境通訊造成實質性影響。

當局長期要求電訊營運商建立「機械人電話緩解數據庫」，用來阻止電話詐騙和騷擾電話。電訊公司必須證明自己有防詐騙措施，否則會被踢出系統，不能把電話接進美國。

FCC此前已禁止這三家企業在美國運營。2019年，FCC以國家安全風險為由，拒絕中國移動在美提供電信服務的申請；隨後又分別在2021年及2022年撤銷了中國聯通、Pacific Networks及其全資子公司ComNet，以及中國電信美洲公司在美國的運營授權。

