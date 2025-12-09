中國俄羅斯第10次聯合空中戰略巡航 韓國：9架軍機進入防識區
撰文：洪怡霖
中國國防部周二（12月9日）表示，根據中俄兩軍年度合作計劃，雙方當天在東海、太平洋西部空域組織實施第10次聯合空中戰略巡航。韓國同日稱，俄羅斯和中國的9架軍機當天進入韓國防空識別區，促使韓國出動戰鬥機應對。
韓國聯合參謀本部說，兩架中國和七架俄羅斯軍機在當地時間星期二上午10時，一度進入韓國東部和南部海域上空的防空識別區，並在出入防空識別區一小時後離開，中俄軍機並未進入韓國領空，但韓國出動空軍戰機採取戰術措施，以防突發情況。
韓聯社報道，當天進入防識區的中俄軍機包括轟炸機和戰機，其中，中方2架和俄方4架軍機正在進行中俄聯合軍演。
韓國軍方負責人指，韓俄海軍設有熱線電話，韓方撥打電話詢問相關情況時，俄方回應正在進行常規訓練，俄方不會進入韓方領空。韓中兩軍則未設熱線，未能詢問中方情況。
報道說，中方軍機進入的離於島上空為韓中防識區重疊區域，中方飛機每年約有90至100次進入這區域。
