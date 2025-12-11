福布斯公布2025百大最具影響力女性　高市早苗初登榜排名第3

《福布斯》（Forbes）12月10日公布2025年全球百大最具影響力女性排名，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）分別位列第1、第2名。而日本首相高市早苗首次入榜即奪得第3名，成為榜單上排名最高的國家領導人。



今年全球百大最具影響力女性排名聚焦「定義全球影響力新時代」，涵蓋政治、科技、金融與文化等領域。該名單包含來自25個國家的女性，包括高市早苗在內，今年共有8位現任國家領導人入選，其中北美以50位領袖佔最大比例。此外，入選者總計掌握超過4.9萬億美元營收、僱用逾930萬名員工，影響力遍及經濟總量合計佔全球GDP一半以上的國家。

福布斯執行副總裁 Moira Forbes 表示：「隨着全球權力結構迅速轉變，今年的入選者正引領着重新定義全球最具影響力產業與經濟的平台、政策與資本。這些女性不僅透過顛覆引領，更決定權力的下一步建構與部署。」

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）成為福布斯2025百大最具影響力女性第一位。（Reuters）

ForbesWomen主編Maggie McGrath說：「現今的權力不僅限於某一領域或職稱，今年的榜單證明了這一點」，。她提到，從日本到墨西哥的政治領袖正在重塑全球秩序。「這些領袖提醒我們，2025年的影響力跨越國界、產業與平台——而女性正推動這股動能。」

2025年全球百大最具影響力女性排名前十位：

1.歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）

2.歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）

3.日本首相高市早苗

4.意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）

5.墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）

6.Accenture行政總裁朱莉·斯威特（Julie Sweet）

7.通用汽車主席兼CEO Mary Barra

8.花旗集團行政總裁范潔恩（Jane Fraser）

9.富達投資行政總裁Abigail Johnson

10.超微半導體（AMD）行政總裁蘇姿丰

排名前列的還有意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum），兩人分別位列第4名與第5名。此外，美國大型半導體企業超微半導體（AMD）行政總裁蘇姿丰名列第10；美國流行樂天后Taylor Swift則位居第21位，是入選者中最年輕的女性。

日本首相高市早苗2025年10月24日在眾議院全體會議上發表就任後的首次施政演說（Reuters）

對於高市的排名，福布斯的評選指出，她於今年10月當選，成為日本歷史上首位女首相。在半導體安全、防衛重整與人口壓力升高的關鍵時刻，肩負率領GDP規模達4.2萬億美元日本的重任。

雜誌還指出，高市的施政決定不僅左右日本國內方向，也將形塑「東亞權力平衡及全球製造業穩定」，其領導風格與決斷能力，成為她高居榜單第3的主要原因。