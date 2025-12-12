日本議員披露文件　指高市早苗「台灣有事」論或臨場發揮

日本首相高市早苗11月初在國會答辯時的「台灣有事」論掀起外交風暴，日本在野立憲民主黨參議員辻元清美12月11日晚上在社交網站披露政府官員內部事前準備的答辯資料文件，顯示高市早苗的「台灣有事」論或為臨場發揮，她認為此顯示有關答辯是首相的個人見解，不是官僚撰寫的內容。



在答辯中，高市早苗指一旦「台灣有事」或構成日本「存亡危機事態」，暗示可在安全保障法制下行使集體自衛權，言論引起中方強烈不滿。

辻元清美11日晚上在X（前稱Twitter）公開政府官員事前擬定的國會答辯資料文件，據共同網指，內容包括「期待通過對話和平解決有關台灣的問題」、「關於何種情況屬於存亡危機事態，將由政府結合事態的個別具體情況，綜合判斷所有資訊」。

報道稱，在國會答辯現場上，高市早苗也作出有關答辯，但在反覆答問過程中，說出「無論怎麼想，這都是可能構成存亡危機事態的情形」的字句，但事先擬定的答辯資料內，未有包含這一表述內容。

2025年10月24日，日本東京，高市早苗在發表就職演說當日步入國會大樓。（Reuters）

日本議員：她個人見解

辻元清美在X上指：「這番答辯是首相的個人見解，已經明確這不是官僚撰寫的內容。」

立民黨黨首野田佳彥在11月下旬的黨首討論中，抨擊這是「首相的獨斷專行」，指其言論被認為超出政府內部事先擬定的要點範疇。