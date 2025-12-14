澳洲悉尼海灘光明節恐襲12死　內塔尼亞胡批澳政府助長反猶主義

澳洲悉尼著名邦迪海灘（Bondi Beach）12月14日下午發生槍擊事件，目前12人喪生，另有12人受傷。死者當中包括一名槍手、警察及兒童。另一名槍手中槍後被捕。

當局稱此次是針對猶太人的恐怖襲擊，發生在猶太傳統節日光明節（Hanukkah）第一天，事發區域當時正在舉行慶祝活動，警方稱有逾千人到場。



據澳媒報道，當日邦迪海灘正在舉行「海邊光明節」活動，吸引許多猶太家庭參加。活動於下午5時許開始，原預定持續至晚上9時。活動場地設有金屬圍牆，參加者入場需進行行李檢查，但整體保安有限。

2025年12月14日，澳大利亞悉尼邦迪海灘發生槍擊事件現場，警方聚集在一起。（Reuters）

大約6時45分，兩名男子從海灘附近的人行天橋向人群開槍，最終造成12死12傷。

光明節是猶太人逢12月舉行的為期8天的節日。澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）稱：「這是在光明節首日、針對猶太裔澳洲人的襲擊，這本應是充滿喜悅的一天。」他指，對猶太裔澳洲人的攻擊就是對澳洲所有人的攻擊。

2025年12月14日，澳洲悉尼邦迪海灘發生槍擊事件現場，圖為現場航拍圖。（Reuters）

以色列總理內塔尼亞胡在事發後在一次電視講話中表示：「我們正在與全球反猶太主義作鬥爭，而對抗它的方式就是予以譴責並堅決打擊。」他抨擊反猶主義為「毒瘤」，批評澳洲總理對該國反猶事件保持沉默。

澳洲政府今年9月證實承認巴勒斯坦國，內塔尼亞胡稱自己曾去信內塔尼亞胡，警告其政策正在給反猶主義火上澆油。