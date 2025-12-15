澳洲悉尼槍擊案後　多國主要城市加強猶太教節日保安

澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）12月14日發生槍擊後，包括德國、美國、英國、法國等，均在主要城市加強對猶太教光明節（Hanukkah）活動的保安。



德國柏林警方表示，他們正加強勃蘭登堡門（Brandenburg Gate）附近的安全措施，14日為光明節首天，當晚勃蘭登堡門將為一座大型電子燭台亮燈。警方發言人表示，已為當晚活動制定了全面的保安計劃，鑑於悉尼發生的事件，當局將進一步加強保安，並保持強大的警力部署。

美國紐約市長亞當斯（Eric Adams）表示，紐約市的光明節慶祝活動和猶太教堂，均已部署了額外的安保人員。他表示，將確保猶太社區能夠安全地慶祝節日，包括全市各地的燭台點亮活動。

圖為2025年12月14日，烏克蘭敖德薩（Odesa）的猶太教堂舉行光明節燭光儀式。 （Getty Images）

英國倫敦警察廳表示，他們也加強了安保，但拒絕透露詳情。聲明中寫道，目前沒有任何信息顯示，悉尼的襲擊事件對倫敦的威脅級別構成關聯，但當局已於14日上午已加強警力部署，增派社區巡邏，並與猶太社區溝通配合。

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）透過發言人表示，已要求地方當局在14日至22日期間，加強猶太教堂等宗教場所的保安，尤其要加強對宗教儀式和大型集會的監控，特別是在公共場所舉行的活動。