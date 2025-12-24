美媒：美國防部與AI產業有共同弱點　深陷依賴中國電池

美媒12月23日報道，美國國防部與人工智慧產業正面臨一項共同弱點：對中國電池的深度依賴，這項依賴被視為「迫切的國家安全威脅」。



《紐約時報》指，在維珍尼亞州（Virginia）北部驅動美國AI產業的龐大資料中心，用電量驚人，需依賴大型鋰離子電池來穩定電網、防止斷電損害AI運算。同時，美國國防部軍方人員從烏克蘭戰爭中認知到，未來無人機、雷射等武器系統將需要數百萬顆電池。

這些電池及其眾多組件大量來自中國。國防分析公司Govini數據顯示，美軍武器計劃依賴中國供應鏈的電池組件約達6000項。

2024年4月27日，在中國北京國際展覽中心展出的中國LFP電池。（Zhou Chengfeng/VCG via Getty Images）

史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）中國科技專家Dan Wang指出，中國在幾乎所有工業零件領域的科技與規模均領先。隨著中美貿易爭端升溫，中國10月曾宣布限制部份先進鋰離子技術出口，加劇供應風險。國際能源署數據顯示，2024年中國生產全球99%的LFP電池及超過90%的主要組件。

據3位知情人士透露，白宮近幾周就電池供應鏈問題舉行高層會議。國家能源主導委員會（National Energy Dominance Council）一直在與電池公司會面。