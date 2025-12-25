TikTok將在美成立合資公司　商務部：冀達成符合中國法律解決方案

中國商務部12月25日舉行例行新聞會，在回答有關TikTok（抖音海外版）將在美國成立合資公司相關問題時，商務部發言人何詠前表示，中方希望企業達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。



據報，中國企業字節跳動旗下在美國營運業務的TikTok，12月18日與美國資方甲骨文（Oracle）、MGX與Silver Lake達成協議，將成立合資公司繼續營運在美國業務，並會在明年1月22日前完成交易。

2025年9月24日，展示一個3D列印的迷你模型，描繪美國總統特朗普站在TikTok標誌前。（Reuters）

何詠前對此表示，為落實中美兩國元首通話重要共識，此前雙方經貿團隊在相互尊重、平等協商基礎上，就以合作方式妥善解決TikTok等問題達成基本框架共識。希望美方與中方相向而行，切實履行相應承諾，為中國企業在美持續穩定運營提供公平、開放、透明和非歧視的營商環境，推動中美經貿關系穩定、健康、可持續發展。