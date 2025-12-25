教宗良十四世主持首場聖誕彌撒　哀歎加沙巴勒斯坦人處境艱難

教宗良十四世（Pope Leo XIV）12月25日聖誕節在梵蒂岡聖伯多祿大教堂進行講道，他對加沙的巴勒斯坦人流離失所、風餐露宿的處境表示同情，並呼籲信眾向上帝祈求加沙乃至世界各地的和平與穩定。



教宗在講道中為黎巴嫩、巴勒斯坦領土、以色列和敘利亞祈求「正義、和平與穩定」。他稱，上帝在世人中間「搭起了他脆弱的帳篷」，稱「我們怎能不去想加沙那些暴露在風吹雨打、寒冷侵襲數周的帳篷呢？」

良十四世補充道，還有許多其它的脆弱處境同樣不容忽視，其中包括「手無寸鐵的人民」，「他們受到那些持續或已結束的戰爭的蹂躪，戰火留下的只有廢墟與尚未癒合的創傷。」教宗邀請信眾反思：和平究竟是如何在人心中開闢道路的。

2025年12月25日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在梵蒂岡聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）主陽台上發表傳統的聖誕節致詞「致羅馬城及全世界」（Urbi et Orbi），並做出手勢。（Reuters）

這位來自美國的教宗近期多次對加沙巴勒斯坦人的處境表示遺憾，並在上個月表態：以色列和巴勒斯坦人民之間衝突的唯一解決方案，必須包括建立巴勒斯坦國。

除了加沙，他也對烏克蘭、蘇丹、馬利、緬甸、泰國和柬埔寨等國的政治、社會或軍事衝突表示遺憾。他表示：「被迫拿起武器的年輕人的思想和生命是脆弱的，他們在前線感受到被要求做的事情毫無意義，也感受到那些把他們送上死路的人的虛偽演講中充滿了謊言。」