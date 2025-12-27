最後一對旅日大熊貓1月返中國　觀賞預約票遭炒賣　標價逾1萬円

在日本的最後一對大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」租借期將滿，明年初返回中國，東京上野動物園的大熊貓觀賞免費預約門票近期在網上被高價轉賣，東京都政府警告轉售的門票無效，呼籲民眾不要購買。



日本放送協會（NHK）12月報道，居於上野動物園的兩隻大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」將於1月底返回中國。由於許多遊客都想在大熊貓離開日本前一睹牠們的風采，動物園已從12月23日起，要求想要觀賞熊貓的遊客透過官方預約網站登記。

圖為2025年12月16日，上野動物園內的大熊貓曉曉。（Reuters）

預約免費且採先到先得制，預約成功的遊客會收到二維碼作為入場憑證。動物園營運方明令禁止轉售二維碼，但仍有許多二維碼出現在轉售網站上，部份甚至標價逾1萬日圓（約496港元）。

網站營運商雖持續下架轉售的二維碼，但其後仍接連有人上架銷售。動物園表示正加強對持票者的身份核查。日本官員警告，任何經查證於轉售市場購得的門票均將視為無效。

大熊貓曉曉和蕾蕾。（X@TokyoZooNet_PR）

共同網較早前在12月15日報道，動物園開放觀賞「曉曉」和「蕾蕾」的最後參觀日是2026年1月25日，在這對熊貓返回中國後，日本將時隔約50年陷入飼養大熊貓數量為零的狀況。

兩隻大熊貓送回中國在即，日本大批民眾12月16日湧到上野動物園，把握機會再看熊貓一面。（Reuters）

↓ 東京上野動物園拍攝「曉曉」和「蕾蕾」的影片 ↓