韓媒：李在明29日首往青瓦台辦公 與「龍山時代」政治切割
撰文：蕭通
出版：更新：
韓國總統府12月28日通報，總統李在明將於29日首次到青瓦台辦公。從當日起，韓國總統府將改回以「青瓦台」代稱，代表圖樣也重用青瓦台的標誌，象徵中斷近3年零7個月的「青瓦台時代」正式重啟。
韓聯社報道，隨著總統重返青瓦台辦公，懸掛於龍山總統府的「鳳凰旗」將於29日凌晨零時降下，並同步在青瓦台升起。報道指出，「鳳凰旗」是韓國國家元首的象徵，按慣例懸掛於總統核心辦公區域。
自韓國政府1948年成立以來，青瓦台一直是歷任總統的官邸與辦公核心場所。至2022年，時任總統尹錫悅上台後，以「擺脫帝王權力象徵、推動政治改革」為由，將總統辦公室遷至龍山國防部大樓，並對公眾開放青瓦台園區。
韓聯社稱，此次李在明重返青瓦台，旨在釋出與尹錫悅政府「龍山時代」政治切割的訊號，免受前政府緊急戒嚴、彈劾等污點影響。
不過，「青瓦台時代」的延續時間仍存變數。報道指出，李在明仍主張在任期內將韓國遷至世宗市，並曾向身邊人士透露「可能會在世宗市完成任期」。
