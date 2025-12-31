巴菲特Last Day卸任巴郡行政總裁在即　掌舵60年股價漲近4萬倍

「股神」巴菲特（Warren Buffett） 12月31日將正式卸任巴郡（Berkshire Hathaway，又譯波克夏·海瑟威） 行政總裁一職，結束其長達約60年的掌舵生涯。其職務將由副主席阿貝爾（Greg Abel） 於明年1月1日接任。



在巴菲特領導下，巴郡A股（BRK-A）股價從1965年的每股約19美元（約148.1港元），攀升至近日首次突破75萬美元（約584.6萬港元），即近4萬倍，公司市值達到約1.1萬億美元（約8.58萬億港元）。

現年95歲的巴菲特，當年接手一家紡織廠，並逐步將其轉型為以保險、鐵路及巨額股票投資組合為核心的綜合企業。其關鍵策略是運用保險業務的「浮存金」（float，意指從客戶收取保費後，在實際理賠前可支配使用的資金）進行長期投資，投資對象包括可口可樂（Coca-Cola）、美國運通（American Express）、蘋果（Apple Inc.） 等。

巴郡（Berkshire Hathaway）副主席 Greg Abel 於 2025 年 5 月 2 日在美國內布拉斯加州奧馬哈舉行的年度股東大會上與一位股東合影。（Reuters）

據路透社報道，投資者普遍歡迎阿貝爾接任，認為他是一名自律的營運者，自2018年以來已負責管理大部份非保險業務。但分析也指出，無人能完全複製巴菲特及其已故拍檔芒格（Charlie Munger）所帶來的市場熱情。

巴菲特將留任董事會主席，他曾向股東表示，在營運、資本配置與收購等事務上，阿貝爾擁有最終決定權。公司目前持有約3800億美元（約2.9萬億港元）現金及短期投資。