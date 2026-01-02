泰國取消小額網購進口商品免稅優惠　價值1泰銖以上商品全徵稅

泰國自1月1日起正式實施新的網購進口稅政策，取消此前對價值不超過1500泰銖（約372港元）商品的免稅優惠，對價值1泰銖（約0.25港元）以上的進口商品統一徵收進口稅。



泰國首相府副發言人佩里斯維瓦塔納星期四說，此舉旨在營造更加公平的競爭環境，提高國家稅收征管效率，提升進口商品質量與合規標準。

中國新聞社引述佩里斯維瓦塔納說，根據新政，網購進口商品自申報價值1泰銖起，即須繳納增值稅和進口關稅，此舉將縮小泰國本土經營者，尤其是中小企業與此前未納入稅收體系的低價外國進口商品之間的差距。

她指出，部分商品價格或有所調整，其中服裝和成衣類產品價格可能上漲約20%至30%，其他商品則視適用稅率而定。

她同時說，政府已出台配套措施，以保障線上購物的便利性。目前約97%的進口商品已在電商平台標價中預先計算並包含相關稅費，消費者可一次過完成支付，無須在通關環節另行繳稅。

在消費者保護方面，她說，海關部門已與Lazada、Shopee、TikTok、SHEIN和TEMU等主要電商平台加強協作，強化商品審核。不符合泰國工業標準認證或食品藥品監督管理局要求的產品，以及電子煙等非法商品，將被要求下架並禁止進口。

她強調，這個措施並非旨在增加消費者負擔，而是着力推動稅收制度更加公平透明，更好適應數碼經濟發展，同時提升線上消費的安全性和規範性。

本文獲《聯合早報》授權轉載

