習近平晤愛爾蘭總理馬丁　稱各國應遵守國際法及聯合國憲章

新華社報道，國家主席習近平1月5日於北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）。習近平指出，當今世界變亂交織，單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序。各國都應尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，大國尤應帶頭。



習近平指出，自2012年兩國建立互惠戰略夥伴關係以來，雙邊貿易額翻了兩番。中方願與愛爾蘭加強戰略溝通，深化政治互信，擴大務實合作，為兩國人民謀福祉，為中歐關係添動力。

習近平又指，今年是中國「十五五」開局之年，未來5年中方將繼續推動高質量發展，擴大高水平對外開放。中方願同愛方加強經貿合作，在人工智能、數字經濟、醫藥健康等領域對接發展戰略，促進雙向投資，實現優勢互補，共享機遇、共同發展。雙方要加強教育、文化、旅遊合作，促進民心相通，歡迎更多愛爾蘭青少年來華學習交流。

中國和愛爾蘭都支持多邊主義，倡導國際公平正義，要在國際事務中加強協調合作，共同維護聯合國權威，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。中歐雙方要著眼長遠，堅持夥伴關係定位，客觀理性看待和處理分歧，堅持合作共贏。愛爾蘭下半年將擔任歐盟輪值主席國，希望為中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。

馬丁則指，愛爾蘭和中國有着深厚長久的友誼，兩國經貿合作不斷加強，人文交流日益密切。愛方願同中方保持密切溝通協調，維護國際法，堅持自由開放貿易，促進世界繁榮穩定。歐中關係保持穩定發展十分重要，愛方願為推動歐中關係健康發展發揮建設性作用。