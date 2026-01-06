委內瑞拉｜特朗普下令拘馬杜羅 歐洲「冷處理」避免刺激美國
美國對委內瑞拉發動軍事干預、跨境抓拿委總統馬杜羅（Nicolas Maduro）之際，歐洲領導人反應相對低調，試圖避免在烏克蘭、格陵蘭等其他關鍵議題上進一步激怒美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。
法媒報道，德國總理默茨（Friedrich Merz）說，此次行動在法律上「情況複雜」。英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）則說，這是一場快速變化的局勢。各方都強調必須維護國際法，但沒有強硬表態反對相關行動。
歐盟發言人皮尼奧（Paula Pinho）周一（1月5日）說：「這些事件為委內瑞拉實現民主過渡創造機會。」但她迴避特朗普堅稱華盛頓將接管委內瑞拉的說法。
與多數歐洲領導人的謹慎態度不同，與拉丁美洲聯繫密切的西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）罕見地發出強硬聲音，他說這次干預違反國際法。
在歐洲正擔心着該如何在烏克蘭和平艱難談判中，維持與特朗普的關係時，這已是所能達到的最強表態。
歐盟一外交官匿名說：「一方面我們在別處已經有很多麻煩；另一方面，現實地說，不管喜歡與否，我們都需要美國的參與……發表一份為馬杜羅辯護的強硬聲明，並不符合我們的集體利益。」
為敲定戰後安全保障，美國談判代表將與歐洲領導人於周二（6日）在巴黎舉行新一輪重要會晤。
一歐盟官員直言：「一旦沒有美國，就沒有安全保障。」
歐洲外交人士承認，他們對華盛頓主導拉丁美洲事務的推動影響有限，但更令人不安的是，一個更為自信的特朗普會否盯上另一個目標：格陵蘭。
在美方沉浸在成功抓捕馬杜羅的氣氛中，這名行事難以預測的領導人曾再次表達，「絕對」需要接管格陵蘭的意願。歐盟和英國都表示支持丹麥和格陵蘭，但即便在這一問題上，歐洲似乎也刻意避免與美國正面衝突。
另一名歐盟外交官說：「我們必須安撫特朗普，而不是去招惹這頭猛獸，我們無能為力，特朗普也很清楚這一點。」
儘管幾乎無人預期特朗普會在格陵蘭，採取對委類似的強硬行動，但分析人士認為，美國在委內瑞拉的權力展示，已對歐洲堅持的國際規則秩序構成不祥預兆。
德國馬歇爾基金會（GMF）分析師萊瑟（Ian Lesser）說：「這類行動的副產品之一，是在某種程度上『正當化』大國按照自身意願，在周邊地區重塑局勢的能力。」
他指出：「這可能適用於台灣，也可能適用於烏克蘭或摩爾多瓦。基本上，這製造一個系統性問題。」
歐洲對外關係委員會的專家強調，歐洲最終仍將面臨是否對特朗普「站出來」的抉擇，無論選哪條路，都須付出代價。專家總結道：「問題不在於歐洲能否避免與美國發生摩擦，而在於當挑戰來自最強大的盟友時，歐洲是否願意捍衛自身利益。」
