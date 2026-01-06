委內瑞拉｜特朗普下令拘馬杜羅　歐洲「冷處理」避免刺激美國

美國對委內瑞拉發動軍事干預、跨境抓拿委總統馬杜羅（Nicolas Maduro）之際，歐洲領導人反應相對低調，試圖避免在烏克蘭、格陵蘭等其他關鍵議題上進一步激怒美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。



法媒報道，德國總理默茨（Friedrich Merz）說，此次行動在法律上「情況複雜」。英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）則說，這是一場快速變化的局勢。各方都強調必須維護國際法，但沒有強硬表態反對相關行動。

歐盟發言人皮尼奧（Paula Pinho）周一（1月5日）說：「這些事件為委內瑞拉實現民主過渡創造機會。」但她迴避特朗普堅稱華盛頓將接管委內瑞拉的說法。

與多數歐洲領導人的謹慎態度不同，與拉丁美洲聯繫密切的西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）罕見地發出強硬聲音，他說這次干預違反國際法。

圖為 2026年1月5日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）由美國執法人員押送往紐約的聯邦法院。（Reuters）

在歐洲正擔心着該如何在烏克蘭和平艱難談判中，維持與特朗普的關係時，這已是所能達到的最強表態。

歐盟一外交官匿名說：「一方面我們在別處已經有很多麻煩；另一方面，現實地說，不管喜歡與否，我們都需要美國的參與……發表一份為馬杜羅辯護的強硬聲明，並不符合我們的集體利益。」

為敲定戰後安全保障，美國談判代表將與歐洲領導人於周二（6日）在巴黎舉行新一輪重要會晤。

一歐盟官員直言：「一旦沒有美國，就沒有安全保障。」

歐洲外交人士承認，他們對華盛頓主導拉丁美洲事務的推動影響有限，但更令人不安的是，一個更為自信的特朗普會否盯上另一個目標：格陵蘭。

在美方沉浸在成功抓捕馬杜羅的氣氛中，這名行事難以預測的領導人曾再次表達，「絕對」需要接管格陵蘭的意願。歐盟和英國都表示支持丹麥和格陵蘭，但即便在這一問題上，歐洲似乎也刻意避免與美國正面衝突。

另一名歐盟外交官說：「我們必須安撫特朗普，而不是去招惹這頭猛獸，我們無能為力，特朗普也很清楚這一點。」

2025年12月22日，美國路易斯安那州長蘭德里（Jeff Landry）感謝總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）任命其為格陵蘭島特使一職並且表示美國有意把格陵蘭島劃歸為自己的一部份。（X@LAGovJeffLandry）

儘管幾乎無人預期特朗普會在格陵蘭，採取對委類似的強硬行動，但分析人士認為，美國在委內瑞拉的權力展示，已對歐洲堅持的國際規則秩序構成不祥預兆。

德國馬歇爾基金會（GMF）分析師萊瑟（Ian Lesser）說：「這類行動的副產品之一，是在某種程度上『正當化』大國按照自身意願，在周邊地區重塑局勢的能力。」

他指出：「這可能適用於台灣，也可能適用於烏克蘭或摩爾多瓦。基本上，這製造一個系統性問題。」

歐洲對外關係委員會的專家強調，歐洲最終仍將面臨是否對特朗普「站出來」的抉擇，無論選哪條路，都須付出代價。專家總結道：「問題不在於歐洲能否避免與美國發生摩擦，而在於當挑戰來自最強大的盟友時，歐洲是否願意捍衛自身利益。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

