李在明訪華｜李在鎔逛商店「大手掃貨」100隻Labubu？三星否認

韓國總統李在明率團訪華期間，三星電子會長李在鎔1月5日利用空檔現身北京京東MALL雙井店，引發關注。內地有傳媒6日指李在鎔逛街期間購入大量Labubu商品，不過韓媒引述三星電子回應稱，說法不實。



2026年1月5日，三星電子會長李在鎔現身北京京東MALL雙井店購物。（網絡圖片）

據《快科技》及現場目擊者描述，李在鎔當日身穿休閒服，神情輕鬆，先到家居館參觀，仔細詢問沙發、智能馬桶等商品資訊，隨後前往京東全球購專區。

店員透露，他購買了10個大首領、10個大天使及1-4代每樣20個的Labubu盲盒，共計100隻玩偶。隨行人員包括翻譯在內約6至7人。

2026年1月5日，北京京東MALL雙井店，李在鎔一行參觀京東全球購專區。（網絡圖片）

不過據韓媒YTN、JTBC等之後引述三星電子的回應稱，三星方面否認，稱李在鎔確有到訪商場，但並未購物。

據《極目新聞》報道，海信電視的一位店員稱，李在鎔還來海信店鋪轉了一圈，看了半天海信的163吋大電視，陪同人員中還有三星中國區總裁，後來三星副會長也來了，進了海信廳。

此次訪華經濟代表團由大韓商工會議所主導組成，成員逾200人，包括SK、現代、LG等韓國重量級企業高層。李在鎔此行除參加中韓商務論壇外，商場「逛街」舉動亦成焦點。