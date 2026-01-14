美漫畫《呆伯特》作者Scott Adams病逝享年68歲　特朗普致哀

諷刺漫畫《呆伯特》（Dilbert）的作者、美國保守派評論員亞當斯（Scott Adams）因前列腺癌去世，享年68歲。其前妻1月13日在亞當斯的YouTube頻道公布死訊。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對亞當斯離世表示悲痛，形容對方具偉大影響力，是位出色的人。



圖為1998年12月22日，諷刺漫畫《呆伯特》（Dilbert）的作者亞當斯（Scott Adams）的照片。（Reuters）

其前妻並讀出亞當斯的遺書，「我努力讓自己堅強。如果你讀到這段話，說明我的情況不太好。我的身體先於我的大腦崩潰了。我寫下這段話時神志清醒，時間是2026年1月1日」。他又稱，希望仍有資格進入天堂，並在信中回顧了自己的婚姻、書籍、插畫和YouTube頻道等成就。

亞當斯去年5月透露，他被診斷出患有侵襲性前列腺癌。就在同一天，時任總統拜登（Joe Biden）也公開了自己的前列腺癌病情。亞當斯當時說：「我和拜登得的是同一種癌症。我的前列腺癌也已經擴散到骨骼，但我患病的時間比他長——或者說，比他承認的時間長。」

亞當斯1957年出生於紐約州，受《花生漫畫》啟發，他從小就開始畫漫畫。 1989年，亞當斯推出了漫畫《呆伯特》，這部漫畫以諷刺的手法描繪了企業文化。該漫畫在1990年代迅速走紅，到1994年已在400多家報紙上連載。

從2015年開始，亞當斯逐漸將注意力轉向保守派政治評論，發表部落格文章讚揚特朗普，並主持每日播客，在播客中質疑新冠疫苗和大屠殺。

2023年2月，在亞當斯在YouTube直播中將黑人描述為「仇恨團體」，並敦促白人遠離黑人之後，大多數美國報紙都停止了對《呆伯特》的連載。

特朗普13日表示，在自己並不受歡迎的時候，獲得亞當斯喜歡及尊重。他又指出，亞當斯勇敢地與可怕的疾病進行了長期的鬥爭，他向亞當斯的家人、朋友和聽眾致以最深切的慰問。