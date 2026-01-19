韓國仁川版「無聲吶喊」案　韓媒：殘障人士福利院院長涉性侵19人

韓國電影《無聲吶喊》（又名熔爐）改編自真實的光州聾啞學校性侵事件，韓媒1月19日報道，韓國仁川一間殘障人士福利院疑發生多達19人遭院長性侵事件，韓媒形容是仁川版「無聲吶喊」案，警方已展開調查。



韓國《中央日報》報道，一個大學研究團隊受地方政府委託調查時發現，仁川江華郡一間殘障人士福利院「色動院」（색동원）有多達19人陳述遭性侵的經歷，包括17名女殘障人士，還有2名已退宿者，全部為女性，年齡介乎30至60多歲，其中13人屬於無親屬狀態。

全數受害人在設施內居住至少5年，部份超過16年。

院友把院長稱為「爸爸」

報道指，有40多歲受害人表示「院長想對我進行性接觸」、「我說不要，但沒有用」，對方會說摸一下、再來一次等，又有另一名40多歲受害人指「不分白天還是夜晚都會動手」。也有表達能力較弱的殘障人士，透過拉起上衣、用手觸碰生殖器等動作，重現犯案場面。

報道又指，部份受害人會把院長稱為「爸爸」，她們能指出其脫衣、展示生殖器的地點，並指「很痛」、「爸爸把手伸進褲子裏」等。更有受害人指疑犯曾持凶器威脅，稱「就算告訴父母，也不會把你接走」。

韓國2011年電影《無聲吶喊》（又名熔爐）海報（電影海報）

報道稱，警方最早於2025年3月接獲舉報，同年9月對福利院實施搜查，對涉嫌違反《性暴力處罰法》的疑犯立案調查，目前為不拘留狀態。

由於受害人為殘障人士，警方在收集證詞時遭遇困難，地方政府再委託大學研究團隊調查。

在電影《無聲吶喊》的原型事件中，確認性侵受害者為9人，若這次受害人多達19人，意味會成為殘障人士福利設施性犯罪案受害人數最多的事件。