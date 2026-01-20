巴基斯坦卡拉奇商場大火　至少21死逾60人失蹤

巴基斯坦南部信德省（Sindh）首府卡拉奇（Karachi）一個購物中心發生火災，死亡人數已升至21人，估計逾60人失蹤。



圖為2026年1月19日，巴基斯坦卡拉奇一家購物中心發生大火後，當局派員在損毀的建築物內搜索。（Reuters）

卡拉奇消防部門説，涉事購物中心（Gul Plaza）於17日夜間發生大火，現場為是一棟多層建築，擁有1,200家商店，佔地面積比足球場還要大。消防隊員經過近33小時的努力，才將大火完全撲滅，目前搜救行動正在進行中。

卡拉奇所屬的信德省首席部長沙阿（Murad Ali Shah）表示，救援隊已進入建築物內進行搜尋，料仍有65人失蹤，死者則包括一名在滅火過程中殉職的消防員。購物中心40%的建築已經崩塌，其餘部份也狀況堪憂，整棟建築或將拆除。

據當地媒體報道，卡拉奇市長瓦哈卜（Murtaza Wahab，暫譯）於18日視察現場時，群眾情緒激動，高喊反政府口號，質疑消防部門反應緩慢。消防方面則稱，商場通風不良，導致濃煙瀰漫整棟大樓，阻礙救援工作。

巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫（Shahbaz Sharif）發聲明表示，在悲痛和艱難的時刻，國家與受災家庭和信德省政府同在。起火原因仍有待調查，此前當地警方曾指疑因電線短路引起。