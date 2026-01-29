高市早苗政治豪賭成功？　日最新民調：執政聯盟席位或過半數

日本共同社最新的民調顯示，自民黨與維新會合共取得的議席，有望達到過半數的233席；若能進一步獲得支持，自民黨可望單獨過半數；「中道改革聯合」的形勢不樂觀，議席可能少過上屆；極右派政黨「參政黨」的議席可望大幅增加，參政黨可能首次出現有黨內終於有眾議員的情況。不過，民調也指約兩成選民尚未有決定，選舉形勢仍有變數。



民調指，自民黨在全部289個小選區中的約170個選區處於領先，比例代表方面也表現穩健，在小選區和比例代表方面均有望超過此前公告的138席和60席。維新會在其大本營大阪府以外的地區增勢有限，能否達到公告前的34席難以預料。

新黨「中道」可能不及公告前的167席，僅在約80個小選區佔據優勢，比例代表方面亦表現平平。

2026年1月27日，日本東京有支持者們揮舞日本國旗，等待日本首相兼執政黨自民黨總裁高市早苗在下月8日提前大選競選活動的第一天發表演說。(Reuters)

本月23日，高市早苗正式解散眾議院，日本眾議院將於下月8日舉行選舉。有分析指高市此次提前解散眾議院舉行大選存在很明顯的風險，堪稱一場「政治豪賭」。高市早苗此前亦指，「我將首相之位押在這場選舉中，希望由民眾直接決定是否信任高市早苗來治理國家。」若執政聯盟在眾議院選舉中未獲得過半數席位，她將辭去首相職務。