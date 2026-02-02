特朗普：冀美伊達成協議　伊朗外長：達成公平公正協議是可能的

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於2月1日表示，仍希望與伊朗望達成協議。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）日前接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，伊朗正同地區夥伴展開合作，通過中間方與美國接觸，目前取得一定成效。他強調伊朗不希望發生戰爭，並認為達成公平、公正的協議是可能的。



2026年1月3日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在德黑蘭的會議中發言。（Reuters）

阿拉格齊：我們希望避免戰爭發生

新華社報道，阿拉格齊說，作為談判方，伊方已經不再信任美方，「我們在與他們對話時並沒有積極或良好的經驗」。目前，一些地區友好國家作為中間方，努力推動伊美雙方重建信任，這些對話「已取得一定成效」。

他表示，如果美方談判團隊能夠按照特朗普所稱的目標行事，那麽在伊朗核計劃方面達成一項公平、公正的協議是可能的，甚至可能在「短期內」實現。

他又稱，如果伊朗能夠繼續開展用於和平目的的鈾濃縮活動，「那麽任何細節都是可以談判的，我們可以任何形式坐在一起並取得結果」。

阿拉格齊呼籲，「希望理性能佔據上風」。他說：「我們對任何可能性都做好了準備，並可以百分之百肯定地說，我們的武裝力量已做好準備並完成部署，甚至比上一場戰爭時更加充分。但準備並不意味著我們希望戰爭。我們希望避免戰爭發生。」

2025年9月9日，埃及開羅，伊朗外長阿拉格希（Abbas Araghchi）出席在埃及支持下簽署有關恢復對伊朗核計劃進行核查的協議後舉行的聯合新聞發布會。（Getty）

Axios：威特科夫料本周晤伊官員

對於伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）稍早時間表示，美國對伊朗的任何攻擊都可能演變成「區域戰爭（regional war）」。特朗普回應稱，美軍已在該地區部署世界上最強大艦艇，而且距離伊朗很近。他希望兩國們能達成協議，否則很快便會知道哈梅內伊的話是否正確。

Axios引述兩名地區消息人士報道，土耳其、埃及和卡塔爾正在努力，冀促成安排白宮特使威特科夫（Steve Witkoff）與伊朗高級官員在本周晚些時候於安卡拉舉行會晤。

路透社同日引述兩名美國官員消息，美國及以色列高級將領1月30日曾在五角大樓舉行會談，由美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）、以色列國防軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）舉行了這次閉門會議。 但暫時未知細節。

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）的辦公室稱，卡茨1日曾與扎米爾會面，討論地區局勢，以及評估「針對任何可能情況的作戰準備」。

路透社同日引述兩名美國官員消息，美國及以色列高級將領1月30日曾在五角大樓舉行會談，由美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）、以色列國防軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）舉行了這次閉門會議。 但暫時未知細節。

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）的辦公室稱，卡茨1日曾與扎米爾會面，討論地區局勢，以及評估「針對任何可能情況的作戰準備」。