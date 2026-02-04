歐洲委員會對華風電企業啟外國補貼條例　中國商務部：明顯歧視

中國商務部2月4日表示，中方注意到有關情況。近期，歐方頻繁使用《外國補貼條例》調查工具對中國企業發起調查，還將對風電、安檢設備企業的調查升級為深入調查，具有明顯針對性和歧視性，中方對此高度關切，強烈不滿。



新華社報道，中國商務部新聞發言人稱，歐方相關調查泛化「外國補貼」，存在立案證據不足、程序不透明等諸多問題，是典型的以「公平競爭」之名行「保護主義」之實。2025年1月，商務部經調查，已依法認定歐方相關做法構成貿易投資壁壘。歐方不僅沒有糾正，反而在錯誤的道路上越走越遠。

內蒙古是中國新能源重鎮，圖為草原上的風力發電機。（Getty）

中國商務部新聞發言人指，中國風電等綠色產業企業依靠持續的技術創新、完善的產業體系和充分的市場競爭，為全球應對氣候變化提供優質綠色產品，作出積極貢獻。歐方濫用調查，不僅嚴重干擾中歐產業互利合作，影響中國企業赴歐投資的信心，還將遲滯自身乃至全球綠色轉型的進程。

商務部新聞發言人說，中方一貫主張通過對話協商解決分歧，反對將經貿問題政治化、泛安全化。我們敦促歐方立即糾正錯誤做法，慎用FSR單邊調查工具，為中歐合作創造公平、公正、可預期的市場環境。中方將密切關注後續進展，並採取必要措施堅決維護中國企業正當權益。